Το νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» σε… ταληράκια – Οι γκρίζες ζώνες για ιδιοκτήτες, αγοραστές, ενοικιαστές ακινήτων

Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών θα μπορούν να γίνονται, πλέον, και μέσω των παρόχων ενέργειας και να εξοφλούνται από τους πολίτες σε μηνιαίες δόσεις, μέσα από τον λογαριασμό ρεύματος, τον λεγόμενο «On-BillFinancing».

Η τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας τέθηκε σε διαβούλευση από την ΡΑΑΥΕ, ωστόσο έχει πολλές γκρίζες ζώνες που χρειάζονται άμεση αποσαφήνιση. Όπως για παράδειγμα, η υποχρέωση αποπληρωμής για τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης που προβλέπεται ότι μπορεί να περνά από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στον ενοικιαστή του ακινήτου.

Το «Εξοικονομώ» των παρόχων ρεύματος

Το «On-Bill Financing» είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται σε αρκετές χώρες για την προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή ν’ αποκτήσει εξοπλισμό ή υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης χωρίς άμεση πληρωμή, αλλά με σταδιακή αποπληρωμή του κόστους μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην πράξη, ο προμηθευτής λειτουργεί όχι μόνο ως πάροχος ενέργειας, αλλά και ως φορέας χρηματοδότησης.

Η πρόβλεψη για την ανάληψη έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε ακίνητο από τον πάροχο ρεύματος προβλέπεται στο άρθρο 24Α που προστίθεται στον Κώδικα και έχει τεθεί σε διαβούλευση.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, ένας ιδιοκτήτης ακινήτου θα μπορεί να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι του με χρηματοδότηση από τον πάροχο ρεύματος με τον οποίο έχει σύμβαση, αποπληρώνοντας την οφειλή σε μηνιαίες δόσεις μέσω του λογαριασμού ρεύματος.

Στο υπό διαβούλευση άρθρο προβλέπεται ότι το «δάνειο» για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού συνδέεται αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση (π.χ διαμέρισμα) και όχι με το πρόσωπο του εκάστοτε χρήστη της εγκατάστασης ή πελάτη του παρόχου ενέργειας «εκτός εάν άλλως ρητώς προβλέπεται στη σύμβαση».

Επίσης, προβλέπεται ότι η οφειλή σ’ ένα πάροχο για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού δεν περιορίζει το δικαίωμα του πολίτη ν’ αλλάξει προμηθευτή ρεύματος. Δηλαδή, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να αλλάξει εταιρεία ακόμα κι αν δεν έχει εξοφλήσει στον προηγούμενο προμηθευτή του τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης.

Σημαντική είναι και η πρόβλεψη ότι για οφειλή που σχετίζεται μόνο με τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης δεν προβλέπεται διακοπή του ρεύματος.

Ωστόσο, η διατύπωση του άρθρου αφήνει σημαντικά ανοιχτά ζητήματα ως προς τη λειτουργία, την εποπτεία και την προστασία των καταναλωτών.

Οι γκρίζες ζώνες

Η βασική «αρχιτεκτονική» της πρόβλεψης για έργα ενεργειακής αναβάθμισης από τον πάροχο ρεύματος είναι ότι το χρέος «κλειδώνει» στο ακίνητο και όχι στο πρόσωπο που έκανε τη σύμβαση με τον προμηθευτή.

Εδώ τα ερωτήματα είναι πολλά. Εφόσον το χρέος «κλειδώνει» στο ακίνητο αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος αγοράσει ή νοικιάσει το σπίτι στο οποίο έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση, η υποχρέωση εξόφλησης του δανείου περνάει στον νέο ιδιοκτήτη ή στον ενοικιαστή, χωρίς να έχει διατυπωθείσαφές πλαίσιο ενημέρωσης ή συναίνεσης, δημιουργώντας αβεβαιότητα.

Η επιλογή η αποπληρωμή να μεταφέρεται στον ενοικιαστή για όσο διάστημα νοικιάζει το σπίτι, εδράζεται στη λογική ότι επωφελείται από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, επιχείρημα, όμως, που είναι έωλο καθώς ο ενοικιαστής θα αποπληρώνει ένα «δάνειο» που έχει αναβαθμίσει και έχει ανεβάσει την αξία ενός σπιτιού που δεν του ανήκει.

Ένα ακόμα γκρίζο σημείο έχει να κάνει με τα κινητά στοιχεία της ενεργειακής αναβάθμισης ενός ακινήτου, όπως είναι τα ψυγεία. Θα προβλέπεται ρητά ότι παραμένουν στην κατοικία ή θα προβλέπεται η δυνατότητα να αφαιρεθούν;

Ένα ακόμη σημείο προβληματισμού αφορά τον ρόλο των προμηθευτών ρεύματος, οι οποίοι μέσω του «On-Bill Financing» αναλαμβάνουν ουσιαστικά λειτουργίες χρηματοδότησης, χωρίς να ξεκαθαρίζεται αν οι σχετικές συμβάσεις υπάγονται στο πλαίσιο της καταναλωτικής πίστης ή αν υπόκεινται σε εποπτεία χρηματοπιστωτικών αρχών. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα πιθανό ρυθμιστικό κενό, καθώς οι ενεργειακές εταιρείες αποκτούν χαρακτηριστικά παρόχων χρηματοδότησης χωρίς αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Το άρθρο που έχει μπει σε διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ για να προστεθεί στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ενδέχεται μετά τις παρατηρήσεις των αρμόδιων φορέων και κυρίως των προμηθευτών ενέργειας ν’ αλλάξει και να συγκεκριμενοποιηθεί. Εάν δεν γίνει, αυτό θα σημαίνει ότι οι πάροχοι ενέργειας θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν κρίσιμα ζητήματα μέσω των διμερών συμβάσεων που θα κάνουν με τους πελάτες. Πράγμα που σημαίνει ότι οι πολίτες θα μπλέξουν σε ένα κυκεώνα από ψιλά γράμματα και προβλέψεις με αμφίσημη ερμηνεία.

