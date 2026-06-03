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03.06.2026 12:39

Η Αθήνα ξαναδιαβάζει τις κινήσεις Ερντογάν μετά την μετάθεση του ν/σ για τη Γαλάζια Πατρίδα

03.06.2026 12:39
erdogan_sultan

Με ικανοποίηση έγινε δεκτή στην Αθήνα η κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης να μεταθέσει την ψήφιση του περιβόητου νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα τον Οκτώβριο και να μην το προωθήσει μέσα στον Ιούνιο, όπως αναμενόταν.

Ο ελιγμός του Ερντογάν – διότι κανείς δεν περιμένει να αναδιπλωθεί πλήρως η Άγκυρα – οφείλεται σε δύο λόγους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις: Πρώτον, διότι θέλει να αποφύγει ένα κλίμα έντασης κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, την οποία θα φιλοξενήσει η Τουρκία. Και δεύτερο λόγω των ελληνικών αντιδράσεων, που εκδηλώθηκαν με ποικίλους τρόπους.

Στο μεταξύ βέβαια οι εντάσεις και οι προκλήσεις στο Αιγαίο με απανωτές ασκήσεις και πάει λέγοντας, συνεχίζονται.

Στην πραγματικότητα ουδείς είναι βέβαιος εάν θα επικρατήσουν «ήρεμα νερά» το καλοκαίρι, ή θα έχουμε περίεργες κινήσεις από την Τουρκία, που θα ανεβάσουν το θερμόμετρο. «Βλέποντας και κάνοντας» μοιάζει το πράγμα…

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