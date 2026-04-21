WindEurope: Ζητά από την ΕΕ μόνιμη μείωση φόρων στο ρεύμα – Μηδενικό ΦΠΑ σε αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικά οχήματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας (WindEurope), μέλος της οποίας είναι η ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας), καλεί τους ηγέτες της Ευρώπης να υιοθετήσουν 10 προτάσεις για την ενεργειακή θωράκιση και ασφάλεια της ΕΕ.

Οι προτάσεις παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο που πραγματοποιείται 21-23 Απριλίου στη Μαδρίτη, σε μια άκρως κρίσιμη συγκυρία, με την Ευρώπη να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία της, κρίση με μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις και με σοβαρές παραμέτρους που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.

Η WindEurope καλεί τους ευρωπαίους ηγέτες να αντιμετωπίσουν τον εξηλεκτρισμό ως στρατηγική προτεραιότητα, υιοθετώντας άμεσα ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει:

Ενίσχυση της προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Επιτάχυνση αδειοδοτήσεων: αναγνώριση της αιολικής ενέργειας ως υπέρτατου δημόσιου συμφέροντος και εφαρμογή για τους επόμενους 9 μήνες της σιωπηρής έγκρισης για ενδιάμεσα διοικητικά στάδια υπό τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας και της νομολογίας. Αποτελεσματικοί διαγωνισμοί για νέα αιολικά πάρκα: κατακύρωση τουλάχιστον του 80% των προσφορών και ορθός σχεδιασμός που αυξάνει τη συμμετοχή. Ανανέωση παλαιών αιολικών πάρκων: αύξηση της παραγωγής με λιγότερες ανεμογεννήτριες.

Σύνδεση της προσφοράς με τη ζήτηση

Προτεραιότητα στις ώριμες και στρατηγικές επενδύσεις και απομάκρυνση ανενεργών έργων από τις ουρές σύνδεσης. Επέκταση της βιομηχανικής βάσης εξοπλισμού δικτύων μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων. Πενταπλασιασμός της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για δίκτυα, και μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Αύξηση της ζήτησης – η μετάβαση σε ηλεκτρισμό πρέπει να είναι εύκολη και προσιτή

Μηδενικός ΦΠΑ σε αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικά οχήματα. Κατά προτεραιότητα εξηλεκτρισμός βιομηχανικών διεργασιών χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας. Μόνιμη μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια – η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να είναι η φθηνότερη επιλογή. Απλοποίηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων για τη βιομηχανία που μεταβαίνει σε ανανεώσιμες πηγές μέσω συμβολαίων PPAs (Μακροχρόνιες διμερείς συμβάσεις)

Επισημαίνεται ότιη αιολική και η ηλιακή ενέργεια αναπτύσσονται ραγδαία και μόνο το 2025, ο αιολικός κλάδος οριστικοποίησε επενδύσεις 45 δισ. ευρώ για νέα αιολικά πάρκα.

Σήμερα, η αιολική ενέργεια καλύπτει το 20% της ηλεκτρικής κατανάλωσης στην Ευρώπη, και στηρίζει 440.000 θέσεις εργασίας, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της ηπείρου.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ, σημειώνει, όμως, ότι παρά τη σημαντική πρόοδο, η ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει ακόμη λιγότερο από το 25% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, γεγονός που συνιστά διαρκή κίνδυνο για την ενεργειακή ασφάλεια.

