ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 17:41
22.04.2026 17:19

Στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως η Ελλάδα στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

Η χώρα μας είναι στην 3η θέση παγκοσμίως στη συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή και στην 9η θέση παγκοσμίως στη συμμετοχή της αιολικής ενέργειας στη συνολική παραγωγή ρεύματος.

Η εξαιρετικά υψηλή θέση που καταλαμβάνει η Ελλάδα στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, αποτυπώνεται την ετήσια Παγκόσμια Επισκόπηση Ηλεκτρικής Ενέργειας του think tank Ember

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, η Ελλάδα είναι στην 3η θέση παγκοσμίως προς το ποσοστό ηλιακής ενέργειας στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με 22% το 2025 από 20% το 2024.  Παράλληλα, όσον αφορά την παραγωγή από ηλιακή ενέργεια κατά κεφαλήν, η χώρα μας είναι στην 6η θέση με 1.300 κιλοβατώρες ετησίως.

Σε ιδιαίτερα υψηλή θέση είναι και η αιολική ενέργεια καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην 9ηθέση παγκοσμίως με το ποσοστό 20% επί του συνόλου της ηλεκτροπαραγωγής.

Όπως σημειώνει το think tank Ember, το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά από το 2020 χωρίς αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και μόνο η πέμπτη χρονιά χωρίς αύξηση αυτόν τον αιώνα. 

Η Κίνα και η Ινδία που είναι ιστορικά οι χώρες που συνέβαλαν περισσότερο στην παγκόσμια αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, κατέγραψαν πτώση στην παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα το 2025. 

Και στις δύο χώρες, τα ρεκόρ καθαρής ενέργειας ξεπέρασαν την αύξηση της ζήτησης. Η ηλιακή ενέργεια κάλυψε τα τρία τέταρτα της καθαρής αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 ενώ η άνοδος που κατέγραψε ήταν 18 φορές μεγαλύτερη από αυτή του φυσικού αερίου, του μόνου ορυκτού καυσίμου που αυξήθηκε το 2025. Η παγκόσμια παραγωγή ηλιακής ενέργειας είναι πλέον στο ίδιο μέγεθος με τη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.

