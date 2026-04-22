Μεταβιβάσεις ακινήτων: «fasttrack» ρυθμίσεις με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερους ρόλους στους συμβολαιογράφους

Σε επιτάχυνση επιχειρεί να μπει η αγορά ακινήτων με νέο πακέτο παρεμβάσεων που ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, επιχειρώντας να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να ξεμπλοκάρει χιλιάδες εκκρεμείς μεταβιβάσεις. Με εγκύκλιο του διοικητή της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, τίθενται σε εφαρμογή ρυθμίσεις που μειώνουν δικαιολογητικά, αλλάζουν τη διαδικασία και μεταφέρουν κρίσιμες αρμοδιότητες στους συμβολαιογράφους.

Το νέο πλαίσιο εισάγει μεγαλύτερη ευελιξία στην εξόφληση φόρων που σχετίζονται με μεταβιβάσεις, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να άρει εμπόδια που μέχρι σήμερα «πάγωναν» αγοραπωλησίες, κυρίως λόγω οφειλών προς το Δημόσιο ή διοικητικών εκκρεμοτήτων.

Κομβική αλλαγή αποτελεί η δυνατότητα να ολοκληρώνεται η μεταβίβαση ακόμη και όταν δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως φόροι κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής. Στην πράξη, το συμβόλαιο μπορεί να συνταχθεί και να μεταγραφεί, με τον συμβολαιογράφο να παρακρατεί από το τίμημα τα οφειλόμενα ποσά και να τα αποδίδει στη Φορολογική Διοίκηση. Πρόκειται για ρύθμιση που στοχεύει στην άρση ενός από τα βασικά εμπόδια που καθυστερούσαν τις συναλλαγές.

Στο ίδιο πλαίσιο, θεσμοθετείται το μοντέλο «μιας στάσης» (one-stop shop), με τον συμβολαιογράφο να μετατρέπεται σε κεντρικό κόμβο της διαδικασίας. Αναλαμβάνει τη σύνταξη του συμβολαίου, τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέσω ψηφιακών διασυνδέσεων, την υποβολή της δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY, την είσπραξη και απόδοση φόρων, αλλά και την καταβολή των τελών στο Κτηματολόγιο. Παράλληλα, μπορεί να παρακρατεί ποσά για την εξόφληση οφειλών και την άρση κατασχέσεων.

Η μεταφορά τόσων αρμοδιοτήτων στους συμβολαιογράφους θεωρείται κρίσιμη για την επιτάχυνση των διαδικασιών, αν και στην πράξη μένει να φανεί αν το βάρος που μετακυλίεται θα λειτουργήσει ομαλά ή θα δημιουργήσει νέα σημεία συμφόρησης.

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται και η κατάργηση της υποχρέωσης επισύναψης τοπογραφικού διαγράμματος σε συμβόλαια για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές με λειτουργούν Κτηματολόγιο και χωρίς μεταβολή ορίων. Η ρύθμιση αυτή μειώνει το κόστος και τον χρόνο για τους πολίτες, κυρίως σε περιοχές όπου τα στοιχεία είναι ήδη καταγεγραμμένα.

Παράλληλα, προβλέπεται διαδικασία άρσης κατασχέσεων από τη Φορολογική Διοίκηση, υπό προϋποθέσεις. Ο οφειλέτης μπορεί να αιτηθεί την αποδέσμευση του ακινήτου ενόψει μεταβίβασης, εφόσον πληρούνται οι όροι φορολογικής ενημερότητας και το τίμημα δεν υπολείπεται της εμπορικής ή αντικειμενικής αξίας. Σε κάθε περίπτωση, μέρος του τιμήματος παρακρατείται για την εξόφληση της οφειλής, με ελάχιστο ποσοστό 25%.

Οι παρεμβάσεις κινούνται στη λογική της επιτάχυνσης των συναλλαγών σε μια αγορά που παρουσιάζει αυξημένη κινητικότητα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, παρά τις βελτιώσεις, το νέο πλαίσιο δεν αίρει πλήρως τη δομική πολυπλοκότητα των διαδικασιών, καθώς εξακολουθούν να απαιτούνται πολλαπλές διασταυρώσεις και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών.

Σε αυτό το περιβάλλον, η μείωση της γραφειοκρατίας αποτελεί μεν βασικό στόχο, αλλά η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων θα κριθεί από την εφαρμογή τους στην πράξη και την ταχύτητα με την οποία θα λειτουργήσουν οι ψηφιακές υποδομές που τις υποστηρίζουν.

