ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 17:41
Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

22.04.2026 16:42

Γιάννης Στουρνάρας: «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί αν η κρίση επιμείνει» – Αισιοδοξία για σύντομο τέλος του πολέμου

Στις προκλήσεις που δημιουργεί το περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ενεργειακών πιέσεων αναφέρθηκε ο Διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο του Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι οι διεθνείς αγορές εμφανίζονται «ανθεκτικές και αισιόδοξες», εκτιμώντας ότι το βασικό σενάριο παραμένει η σχετικά σύντομη αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. «Ανήκω στους αισιόδοξους ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν ήταν πόλεμος ανάγκης, αλλά απόφασης».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αβεβαιότητα εξακολουθεί να είναι υψηλή και ξεκαθάρισε πως η νομισματική πολιτική θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις εξελίξεις. «Αν χρειαστεί, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε, τονίζοντας ότι οι κεντρικές τράπεζες διαθέτουν πλέον μεγαλύτερη εμπειρία σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις.

Αναφερόμενος στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης της έντασης στα Στενά του Ορμούζ, σημείωσε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία βελτίωση της κατάστασης, ενώ επισήμανε ότι η Ευρώπη έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την οποία χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής. Όπως ανέφερε, «κανείς στην Ευρώπη δεν θα μπορούσε ή θα τολμούσε να μειώσει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ», επισημαίνοντας ότι ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών είναι η διασφάλιση της σταθερότητας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Σε ό,τι αφορά τη νομισματική πολιτική, τόνισε ότι βασική πρόκληση παραμένει η επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο χωρίς να υπάρξει κίνδυνος ύφεσης, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις απαιτούν λεπτές ισορροπίες, ιδίως σε περιβάλλον εξωγενών σοκ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της ενοποίησης. «Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη», δήλωσε, τονίζοντας τη σημασία της ένωσης κεφαλαιαγορών και της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών. Όπως πρόσθεσε, καταγράφεται σύγκλιση, με τον ευρωπαϊκό Νότο να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον Βορρά.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, σημείωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε σχέση με την περίοδο της κρίσης. «Μην ξεχνάμε πού ήταν η Ελλάδα πριν από 15 χρόνια», ανέφερε, επισημαίνοντας τη βελτίωση των επενδύσεων και της συνολικής εικόνας της οικονομίας.

Ερωτηθείς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε ότι «πρέπει να περιμένουμε», τονίζοντας ότι οι θεσμοί λειτουργούν και ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την ίδια την ελληνική κυβέρνηση.

Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία της ψηφιακής μετάβασης, σημειώνοντας ότι το ψηφιακό ευρώ αποτελεί κρίσιμο βήμα ώστε «η Ευρώπη να μη μείνει πίσω στο πεδίο του ψηφιακού χρήματος».

