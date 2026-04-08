Γιάννης Στουρνάρας: Ανανεώνεται η θητεία του ως διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος

Αμέσως μετά το Πάσχα επικυρώνεται η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδας

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε λάβει τη σχετική απόφαση για τρίτη κατά σειρά θητεία του κ. Στουρνάρα, ο οποίος θεωρείται επιτυχημένος διοικητής, με τεχνοκρατική επάρκεια, αλλά και πολιτική αντίληψη, που απαιτεί αυτή η θέση.

Η νέα θητεία κρίθηκε επιβεβλημένη, με δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία κινείται σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, και ο έμπειρος τραπεζίτης μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν απειλές και κλυδωνισμούς.

Ο κ. Στουρνάρας, ανέλαβε τη διοίκηση της ΤτΕ το 2014 και κατά την κυρίαρχη άποψη, απέναντι στις ενστάσεις κυρίως ενός μέρους του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, θωράκισε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα την κρίσιμη περίοδο του δημοψηφίσματος, τον Ιούνιο του 2015, αλλά και έδωσε μία ρότα σταθερότητας σε αυτό στη συνέχεια.

Η θητεία του κ. Στουρνάρα ανανεώθηκε το 2020 από την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη.

Διαβάστε επίσης

