Στενό του Ορμούζ: Γιατί το πετρέλαιο θα παραμείνει ακριβό για μήνες, παρά την εκεχειρία

Η καταλαγή της μεγαλύτερης αναταραχής στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου δεν θα γίνει γρήγορα ή εύκολα και αυτό σημαίνει ότι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές και θα συνεχιστεί η έλλειψη στις κύριες χώρες εισαγωγής.

Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να παρακολουθήσουμε μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι αν αυτή παρέχει στους ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων επαρκή βεβαιότητα ώστε να αρχίσουν να επαναλαμβάνουν τη μεταφορά πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων σε μεγάλη κλίμακα μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τις επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικά για την αποκατάσταση των μεταφορών», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Τζο Μπρουσουέλας, επικεφαλής οικονομολόγος της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής RSM US. Σημειώνει ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η ασφάλιση για τα δεξαμενόπλοια, και αυτό σημαίνει να προσδιοριστούν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ενδέχεται να επιβάλει το Ιράν, οι οποίες παραμένουν ασαφείς προς το παρόν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η ασφαλής διέλευση τις επόμενες δύο εβδομάδες «θα είναι δυνατή μέσω συντονισμού με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς». Ακόμα κι αν κάποιος παραβλέψει αυτούς τους «τεχνικούς περιορισμούς», δεν πρόκειται να είναι μια απλή επανεκκίνηση των προμηθειών που υπήρχαν πριν από τον πόλεμο.

«Η επαναλειτουργεία των κλειστών εγκαταστάσεων και των κλειστών πεδίων μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες έως μήνες», ανέφερε η ClearView Energy Partners σε σημείωμά της. Επομένως, το Axios συμβουλεύει αποφυγή υπερβολικού ενθουσιασμού αν οι τιμές στα βενζινάδικα αρχίσουν να μειώνονται ελαφρώς — αυτό δεν σημαίνει ότι όλα έχουν επιστρέψει στο φυσιολογικό.

«Περιμένω ότι μεμονωμένες εταιρείες πλοιοκτητών και διαχειριστών, σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνεργασία με εκπροσώπους της κυβέρνησης, θα ζητήσουν ρητή άδεια από την Τεχεράνη για να ξαναρχίσουν τις δραστηριότητές τους», δήλωσε ο Κλέιτον Σέιγκλ, αναλυτής πετρελαίου στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών. «Θα μάθουμε από τις πλατφόρμες παρακολούθησης και τις ανεπίσημες αναφορές για τις κινήσεις των δεξαμενόπλοιων αν θα την λάβουν», ανέφερε.

Μια άλλη πρόκληση είναι ότι οι παραγωγοί πετρελαίου του Περσικού Κόλπου, στερούμενοι διαδρομών εξαγωγής, μείωσαν την παραγωγή κατά εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. «Η επανεκκίνηση της παραγωγής είναι από μόνη της ένα μικρό τεχνικό κατόρθωμα», είπε ο Μπρουσουέλας. Επιπλέον, πολλές εγκαταστάσεις πετρελαίου και διύλισης στις χώρες παραγωγής υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Μπρουσουέλας προβλέπει ότι θα χρειαστούν τρεις έως έξι μήνες για να επιτευχθούν πλήρως τα προπολεμικά επίπεδα περιφερειακής παραγωγής και διύλισης. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ ενδέχεται να διαρκέσει χρόνια. Πάντως, οι τιμές του αργού πετρελαίου έπεσαν κατά περίπου 13% μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός και αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την απειλή του για μαζικές επιθέσεις.

Ωστόσο, παραμένουν αρκετά υψηλότερες από τα προπολεμικά επίπεδα. Πλέον, όλα τα βλέμματα θα στραφούν στην πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας δύο εβδομάδων. Αναλυτές της εταιρείας επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσίας Jefferies προειδοποιούν ότι, αν και είναι πιθανή μια νέα κλιμάκωση της έντασης που θα οδηγήσει σε περαιτέρω διαταραχές στην ενεργειακή αγορά και σε άνοδο των τιμών, «η αβεβαιότητα έχει πιθανότατα κορυφωθεί».

Η εταιρεία εκτιμά ότι «οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν πιθανότατα πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα για μήνες, αλλά με περιορισμένο κίνδυνο περαιτέρω ανόδου από εδώ και πέρα». Πολλές ασιατικές χώρες που εξαρτώνται ιδιαίτερα από το Στενό του Ορμούζ για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έχουν αναγκαστεί να λάβουν έκτακτα μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων. Θα χρειαστούν από ημέρες έως εβδομάδες για να φτάσουν σε αυτές οι νέες προμήθειες, ακόμη και αν επανεκκινήσει η ναυσιπλοΐα.

Τις τιμές της απλής βενζίνης στις ΗΠΑ, οι οποίες ανέρχονται σήμερα κατά μέσο όρο στα 4,14 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την AAA — το υψηλότερο επίπεδο από το 2022. Η μέση τιμή θα μπορούσε να πέσει κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες, δήλωσε ο επικεφαλής της ανάλυσης πετρελαίου της GasBuddy, Πάτρικ ντε Χάαν, μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας.

