ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 09:15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

08.04.2026 07:45

Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Πότε απαιτείται και τι αλλάζει στην πράξη για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει σταδιακά το ψηφιακό δελτίο αποστολής, με τη νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ να ξεκαθαρίζει τις υποχρεώσεις για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και τις περιπτώσεις όπου προβλέπονται εξαιρέσεις.

Η βασική αρχή είναι ότι κάθε διακίνηση αγαθών που σχετίζεται με εμπορική δραστηριότητα θα πρέπει να καταγράφεται στην πλατφόρμα myDATA. Ωστόσο, η εγκύκλιος φέρνει πιο σαφείς οδηγίες για το πότε απαιτείται η έκδοση ψηφιακού δελτίου αποστολής και πότε όχι, περιορίζοντας τη σύγχυση που επικρατούσε στην αγορά.

Για τους αγρότες που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές, η υποχρέωση είναι συγκεκριμένη: όταν μεταφέρουν προϊόντα προς πώληση, πρέπει να εκδίδουν συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής πριν τη μεταφορά. Στο παραστατικό δηλώνεται ο ίδιος ο παραγωγός και ο τόπος πώλησης. Αν μέρος των προϊόντων δεν διατεθεί, η επιστροφή γίνεται με το ίδιο δελτίο, ενώ κατά την επιστροφή στην αποθήκη απαιτείται καταγραφή των αδιάθετων ποσοτήτων στο σύστημα.

Αντίθετα, δεν απαιτείται δελτίο όταν η μεταφορά γίνεται μεταξύ εγκαταστάσεων του ίδιου αγρότη και δεν υπάρχει σκοπός πώλησης, ιδίως σε μικρές αποστάσεις. Πρόκειται για μια εξαίρεση που περιορίζει τη γραφειοκρατία στις καθημερινές μετακινήσεις παραγωγών.

Για τους επαγγελματίες πωλητές αγροτικών προϊόντων, η διαδικασία είναι πιο απλή στις περιπτώσεις προμήθειας από χονδρεμπόρους. Το παραστατικό που εκδίδει ο προμηθευτής καλύπτει τη μεταφορά μέχρι τη λαϊκή αγορά, χωρίς να απαιτείται νέο δελτίο αποστολής. Ωστόσο, αν τα προϊόντα δεν πωληθούν και επιστρέψουν στην έδρα, θα πρέπει να δηλωθούν κανονικά στο myDATA.

Στους πωλητές βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών, η υποχρέωση διαφοροποιείται ανάλογα με τη δραστηριότητα. Όσοι δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές δεν χρειάζεται να εκδίδουν ψηφιακό δελτίο, εφόσον τα τιμολόγια αγοράς έχουν ήδη διαβιβαστεί. Αν όμως διαθέτουν και κατάστημα, τότε η έκδοση δελτίου καθίσταται υποχρεωτική για τη μεταφορά των προϊόντων.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τις εταιρείες ταχυμεταφορών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διακίνηση αγαθών μέσω κέντρων διαλογής δεν απαιτεί επιπλέον παραστατικά, εφόσον υπάρχει σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης που καταγράφει την πορεία των αποστολών σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ενδεχόμενο έλεγχο.

Το νέο σύστημα αποσκοπεί στη δημιουργία πλήρους ψηφιακού αποτυπώματος για κάθε μεταφορά προϊόντος, δίνοντας στη φορολογική διοίκηση τη δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, επιδιώκεται η μείωση της χρήσης «χειρόγραφων» παραστατικών και η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά.

Το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για την πλήρη εφαρμογή του μέτρου. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατική περίοδος προσαρμογής, ενώ από την 1η Μαΐου 2026 η ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αποθεμάτων καθίσταται υποχρεωτική για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι κάθε προϊόν που μετακινείται θα πρέπει να συνοδεύεται από ψηφιακή καταγραφή, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια για αδήλωτες συναλλαγές. Για τις επιχειρήσεις, η πρόκληση είναι πλέον η έγκαιρη προσαρμογή στα νέα δεδομένα, ώστε να αποφευχθούν λάθη και κυρώσεις.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

