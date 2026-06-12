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12.06.2026 13:09

The Designer Edit x Moxy Athens City – ​Ένα showroom αφιερωμένο στην ελληνική μόδα, στην καρδιά της Αθήνας

12.06.2026 13:09
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Την Τετάρτη 18 Ιουνίου, το rooftop του Moxy Athens City, υπό την διαχείριση της SWOT Hospitality, θα μεταμορφωθεί σε έναν ανοιχτό χώρο δημιουργίας, έμπνευσης και στιλ, φιλοξενώντας το The Designer Edit, ένα μοναδικό fashion pop-up showroom event που φέρνει στο προσκήνιο 10 ανεξάρτητους Έλληνες designers και brands.

Με φόντο τον αθηναϊκό ουρανό, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις νέες συλλογές των δημιουργών, να δοκιμάσει και να αποκτήσει επιλεγμένα κομμάτια, ενώ παράλληλα θα απολαύσει cocktails και μουσική σε ένα ατμοσφαιρικό περιβάλλον που συνδυάζει τη μόδα με το lifestyle.

Το The Designer Edit δεν είναι ένα ακόμη showroom. Είναι μια σύγχρονη, editorial εμπειρία που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στους δημιουργούς και το κοινό, προσφέροντας άμεση επαφή με το ελληνικό design και αναδεικνύοντας τη νέα γενιά της εγχώριας μόδας.

Ένας lifestyle προορισμός που θα δώσει την ευκαιρία στους δημιουργούς να μοιραστούν το όραμά τους με τους επισκέπτες μέσα από μια προσωπική και διαδραστική προσέγγιση.

Το rooftop του Moxy Athens City θα γίνει ο καμβάς πάνω στον οποίο θα παρουσιαστούν δημιουργίες που σχεδιάζονται και παράγονται στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική μόδα διαθέτει δυναμική, αισθητική ταυτότητα και σύγχρονη ματιά.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν τα brands: Katerina Chatzipetraki, Cleo Gatzeli, The KNL’S, ΦΑΟΣ, Laskarina, Zebras & Libras, Marilia Fragg, Beauty of Majesty, The Backlot Project & Nika Athens.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Moxy Athens City Hotel, Rooftop
​Σταδίου 65, Αθήνα
​Τετάρτη 18 Ιουνίου, στις 18:00
​Είσοδος ελεύθερη για το κοινό

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