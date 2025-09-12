search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 12:26
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

12.09.2025 11:38

Υπουργείο Οικονομικών: Αυτοί είναι οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση

ypoik_new

Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφερεί ότι με τους νέους φόρους που μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει από την αρχή της θητείας της το 2019 συνολικά σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών.

Ανάμεσα στις νέες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται:

• Η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.
• Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στο φόρο εισοδήματος από ενοίκια.
• Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027).
• Η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης.
• Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Νομό Έβρου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.
• Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα.
• Η θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.
• Η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία. Αναμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές (στο 13% από 24%),η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%), αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

meioseis_foron_YPOIKΛήψη

1 / 3