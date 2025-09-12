Έξι καθοριστικά στάδια μέχρι το 2030 για να μάθουμε αν υπάρχουν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου

Η πρόσφατη υποβολή προσφοράς από την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ Energy στον διεθνή διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της Ελλάδας προς την ενίσχυση του ενεργειακού της ρόλου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συμμετοχή μιας από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως δεν συνεπάγεται άμεσα παραγωγή· σηματοδοτεί όμως ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και εκτιμάται πως η περιοχή μπορεί να κρύβει ενεργειακό δυναμικό.

Η διαδικασία που ανοίγει μπροστά μας δεν είναι σύντομη ούτε απλή. Αντίθετα, μοιάζει περισσότερο με έναν «μαραθώνιο», όπου κάθε στάδιο έχει τις δικές του προκλήσεις, τεχνικές απαιτήσεις, οικονομικές δεσμεύσεις και θεσμικές προϋποθέσεις. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία μεταξύ πολιτείας, θεσμικών φορέων και επενδυτών, καθώς και από την ικανότητα να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Παράλληλα, το εγχείρημα έχει και ευρύτερη διάσταση:

Γεωπολιτική, καθώς οι έρευνες ενισχύουν την παρουσία της Ελλάδας σε μια περιοχή με στρατηγική σημασία και περίπλοκες ισορροπίες.

Οικονομική, αφού η ανακάλυψη αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης, θέσεων εργασίας και επενδύσεων.

Περιβαλλοντική και κοινωνική, καθώς απαιτείται αυστηρή τήρηση διεθνών προτύπων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η υποβολή της προσφοράς είναι μόνο η αρχή. Ακολουθούν έξι βασικά στάδια, τα οποία συνθέτουν τον πλήρη οδικό χάρτη της διαδικασίας.

Στάδιο 1: Θεσμική Ολοκλήρωση του Διαγωνισμού

Επιτροπή αξιολόγησης: Συστήνεται από την ΕΔΕΥΕΠ για να αποσφραγίσει και να εξετάσει τους φακέλους των συμμετεχόντων.

Χρονοδιάγραμμα: Αποσφράγιση σε 10 ημέρες, αξιολόγηση σε περίπου 60 ημέρες.

Κριτήρια: Νομική ικανότητα, οικονομική δυνατότητα, τεχνική επάρκεια, οικονομική προσφορά.

Επόμενο βήμα: Διαπραγματεύσεις με τους επικρατέστερους αναδόχους και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης, οι οποίες θα κυρωθούν από τη Βουλή.

Στάδιο 2: Έναρξη Σεισμικών Ερευνών (2026 – 2028)

Οι πρώτες ενέργειες μετά την κύρωση είναι οι δυσδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες.

Στόχος: Να χαρτογραφηθεί το υπέδαφος και να εντοπιστούν οι πιο ελπιδοφόρες περιοχές.

Διάρκεια: Περίπου δύο χρόνια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η τεχνογνωσία της Chevron, η οποία διαθέτει διεθνή εμπειρία σε αντίξοες γεωλογικές και τεχνικές συνθήκες.

Στάδιο 3: Αξιολόγηση Δεδομένων και Λήψη Απόφασης

Μετά την ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών, οι εταιρείες θα έχουν μια πρώτη εικόνα για τις πιθανότητες ύπαρξης αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων.

Η ανάλυση των δεδομένων θα καθορίσει αν αξίζει να επενδυθούν τεράστια κεφάλαια για να γίνουν γεωτρήσεις.

Πρόκειται για σημείο-κλειδί, καθώς από εδώ θα κριθεί αν η διαδικασία θα προχωρήσει στο επόμενο, πιο δαπανηρό στάδιο.

Στάδιο 4: Ερευνητικές Γεωτρήσεις (μετά το 2028)

Αν τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, θα ξεκινήσουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις.

Κόστος: έως 1 εκατ. δολάρια την ημέρα, συνολικά περίπου 100 εκατ. δολάρια ανά γεώτρηση.

Για να υλοποιηθεί απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ταχεία έκδοση άδειας από το ελληνικό κράτος.

Η φάση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς μόνο μέσω γεώτρησης μπορεί να αποδειχθεί αν υπάρχουν απολήψιμες ποσότητες υδρογονανθράκων.

Στάδιο 5: Επιβεβαίωση και Δυνητική Ανάπτυξη (περί το 2030)

Σε ένα ρεαλιστικά αισιόδοξο σενάριο, γύρω στο 2030 θα υπάρχουν σαφή συμπεράσματα για το αν τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα.

Τότε θα ληφθούν αποφάσεις για την πιθανή ανάπτυξη υποδομών εξόρυξης, παραγωγής και μεταφοράς.

Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν η περιοχή περιλαμβάνει μόνο φυσικό αέριο ή και πετρέλαιο· η συζήτηση για το δεύτερο είναι ακόμη σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο.

Στάδιο 6: Διεθνείς Προεκτάσεις και Νέες Συμμετοχές

Αν η διαδικασία προχωρήσει ομαλά και υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, είναι πιθανό να προσελκυστούν και άλλες μεγάλες εταιρείες (π.χ. ConocoPhillips, ExxonMobil).

Η επιτυχία της τρέχουσας προσπάθειας θα μπορούσε να ενισχύσει το διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη και να συμβάλει στην περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στην Ευρώπη.

Η διαδρομή από την υποβολή προσφορών μέχρι την πιθανή εμπορική παραγωγή υδρογονανθράκων είναι μακρά και απαιτητική. Η υπογραφή των συμβάσεων είναι μόνο το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια ακολουθούν έρευνες, μελέτες, άδειες, γεωτρήσεις και πολυεπίπεδες αξιολογήσεις, που σε βάθος χρόνου θα δείξουν αν η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει νέο ενεργειακό ρόλο.

Ο οδικός χάρτης με τα έξι στάδια παρέχει μια καθαρή εικόνα: το εγχείρημα δεν είναι στιγμιαίο, αλλά μια δεκαετής διαδικασία με σημαντικά τεχνικά, οικονομικά και πολιτικά διακυβεύματα.

