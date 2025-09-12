Έξι καθοριστικά στάδια μέχρι το 2030 για να μάθουμε αν υπάρχουν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η πρόσφατη υποβολή προσφοράς από την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ Energy στον διεθνή διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της Ελλάδας προς την ενίσχυση του ενεργειακού της ρόλου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συμμετοχή μιας από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως δεν συνεπάγεται άμεσα παραγωγή· σηματοδοτεί όμως ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και εκτιμάται πως η περιοχή μπορεί να κρύβει ενεργειακό δυναμικό.
Η διαδικασία που ανοίγει μπροστά μας δεν είναι σύντομη ούτε απλή. Αντίθετα, μοιάζει περισσότερο με έναν «μαραθώνιο», όπου κάθε στάδιο έχει τις δικές του προκλήσεις, τεχνικές απαιτήσεις, οικονομικές δεσμεύσεις και θεσμικές προϋποθέσεις. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία μεταξύ πολιτείας, θεσμικών φορέων και επενδυτών, καθώς και από την ικανότητα να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.
Παράλληλα, το εγχείρημα έχει και ευρύτερη διάσταση:
Σε αυτό το πλαίσιο, η υποβολή της προσφοράς είναι μόνο η αρχή. Ακολουθούν έξι βασικά στάδια, τα οποία συνθέτουν τον πλήρη οδικό χάρτη της διαδικασίας.
Η διαδρομή από την υποβολή προσφορών μέχρι την πιθανή εμπορική παραγωγή υδρογονανθράκων είναι μακρά και απαιτητική. Η υπογραφή των συμβάσεων είναι μόνο το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια ακολουθούν έρευνες, μελέτες, άδειες, γεωτρήσεις και πολυεπίπεδες αξιολογήσεις, που σε βάθος χρόνου θα δείξουν αν η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει νέο ενεργειακό ρόλο.
Ο οδικός χάρτης με τα έξι στάδια παρέχει μια καθαρή εικόνα: το εγχείρημα δεν είναι στιγμιαίο, αλλά μια δεκαετής διαδικασία με σημαντικά τεχνικά, οικονομικά και πολιτικά διακυβεύματα.
