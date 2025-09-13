Γιατί εξοργίστηκε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου για το χτύπημα στο Κατάρ

Το Ισραήλ άνοιξε και νέο μέτωπο την Τρίτη εξαπολύοντας αεροπορική επίθεση στη Ντόχα του Κατάρ, την ώρα που διεξάγονταν ειρηνευτικές συζητήσεις. Στόχος της επιχείρησης, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, ήταν ηγετικά μέλη της Χαμάς, όμως από τους έξι ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κανείς δεν φαίνεται να ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης. Αντίθετα, οι νεκροί ήταν 3 σωματοφύλακες, ένας αστυνομικός του Κατάρ, ο γιος του διαπραγματευτή για την εκεχειρία και ένας συνεργάτης.

Η ενέργεια του Ισραήλ καταδικάστηκε από τον Λευκό Οίκο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει με ανάρτησή του στο Truth Social ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε ενημερωθεί για την επίθεση, τονίζοντας ότι ο ίδιος θεωρεί το Κατάρ ισχυρό σύμμαχο και φίλο των ΗΠΑ και ότι «αισθάνεται πολύ άσχημα για τον τόπο της επίθεσης». Αξίζει να σημειωθεί, πως δεν είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ αποδοκιμάζουν τις αιματηρές επιθέσεις του Νετανιάχου. Η αμερικανική κυβέρνηση είχε τοποθετηθεί πολύ αυστηρά τόσο απέναντι στις πρόσφατες επιθέσεις στη Συρία όσο και στις επιθέσεις στο Ιράν μετά την επίτευξη εκεχειρίας. Με την τελευταία του ενέργεια όμως, το Ισραήλ δείχνει να ξεπερνάει κάθε όριο στοχοποιώντας το Κατάρ, που αποτελεί στενό σύμμαχο των ΗΠΑ και φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Γίνεται σαφές ότι το Τελ Αβίβ δεν υπολογίζει πλέον ούτε τη διεθνή κατακραυγή ούτε τις αντιδράσεις ακόμα και από τις κυβερνήσεις που μέχρι τώρα το στήριζαν παρά τη γενοκτονία στη Γάζα. Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρέσβη στις ΗΠΑ Γεχιέλ Λέιτερ ο οποίος ανέφερε ότι μπορεί το Ισραήλ «να δέχεται λίγη κριτική αλλά όσοι την ασκούν θα το ξεπεράσουν» και πρόσθεσε «αν το Ισραήλ δεν κατάφερε να σκοτώσει τους ηγέτες της Χαμάς στο χθεσινό αεροπορικό του πλήγμα εναντίον του Κατάρ, θα το πετύχει την επόμενη φορά». Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χτυπήσει ξανά σε έδαφος του Κατάρ, αψηφώντας τις διαβεβαιώσεις που παρείχε ο Ντ. Τραμπ στον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να ξανασυμβεί, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social.

Σταδιακή απομόνωση του Ισραήλ;

Οι ανεξέλεγκτες κινήσεις του Νετανιάχου δοκιμάζουν όλο και περισσότερο την υπομονή, την εμπιστοσύνη αλλά και τη διεθνή εικόνα της Ουάσινγκτον. Η Αμερική εμφανίζεται διαρκώς να “πιάνεται στον ύπνο”, αφού ο Λευκός Οίκος αναγκάζεται να ανακοινώνει ότι δεν ήταν ενήμερος για ενέργειες του Ισραήλ. Ταυτόχρονα με τις φρικιαστικές εικόνες της γενοκτονίας στη Γάζα, τον λιμό, τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και διαμεσολαβητών, ακόμα και κυβερνήσεις που στήριζαν το Ισραήλ άνευ όρων έχουν αναγκαστεί να επανεξετάσουν. Ήδη οι πολιτικές ηγεσίες της Γαλλίας, της Αυστραλίας και της Μάλτας έχουν ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος, ενώ το Βέλγιο, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να προχωρήσουν στην ίδια ενέργεια υπό όρους. Ακόμα και ο Κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ αναγκάστηκε να πει ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, έστω και αν επέλεξε να αφήσει ασαφές το πότε και το πώς.

Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις;

Οι αναφορές ότι το Κατάρ μπορεί να εγκαταλείψει τον διαμεσολαβητικό του ρόλο για ειρήνευση στη Γάζα δεν επιβεβαιώνονται. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Αλ Θάνι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να διακόψει τις προσπάθειες για ειρήνευση στη Γάζα, ωστόσο επισημαίνει ότι το Ισραήλ με τη συγκεκριμένη ενέργεια υπονομεύει σοβαρά τις πιθανότητες ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Για τον Ντ. Τραμπ, που εκλέχθηκε υποσχόμενος να σταματήσει όλους τους πολέμους, το γεγονός αποτελεί ένα ακόμα αγκάθι, αφού ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα έχει δείξει ότι επιθυμεί διακαώς να εμφανιστεί ως “ειρηνοποιός” τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ουκρανία. Αξίζει να υπενθυμιστεί άλλωστε ότι δύο ημέρες πριν την επίθεση στη Ντόχα του Κατάρ, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποβάλει νέα πρόταση για εκεχειρία, η οποία όπως όλα δείχνουν τινάζεται για ακόμα μία φορά στον αέρα. Όσο δύσκολη και αν λοιπόν είναι η απόλυτη άρση της στήριξης της δύσης και ιδιαίτερα των ΗΠΑ στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ δεν σταματάει να δοκιμάζει την υπομονή και τις αντοχές τόσο της κοινής γνώμης όσο και των κυβερνήσεων.

