ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 17:52
12.09.2025 16:56

Επίσκεψη Ρούμπιο στο Ισραήλ εν μέσω εντάσεων μεταξύ των συμμάχων χωρών των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

12.09.2025 16:56
Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάρκο Ρούμπιο, θα επισκεφθεί το Ισραήλ αυτό το Σαββατοκύριακο εν μέσω εντάσεων μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή λόγω της επίθεσης του Ισραήλ εναντίον των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ και της επέκτασης των οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ ανέφερε σε δηλώσεις του ότι ο Ρούμπιο θα αναχωρήσει αύριο Σάββατο για να επισκεφθεί το Ισραήλ, πριν συνοδεύσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Βρετανία την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Ρούμπιο στο Ισραήλ θα τονίσει τους κοινούς στόχους της Ουάσινγκτον και του Ισραήλ να διασφαλίσουν ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά τη Γάζα και να επιστρέψουν οι όμηροι που πιάστηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ που πυροδότησαν τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, δήλωσε ο Πίγκοτ.

Ο Ρούμπιο και οι Ισραηλινοί ηγέτες θα συζητήσουν επίσης «τη δέσμευσή μας να καταπολεμήσουμε τις αντι-ισραηλινές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της μονομερούς αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους που ανταμείβει την τρομοκρατία της Χαμάς, και της νομολογίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στο Διεθνές Δικαστήριο».

