Eurovision 2026: Διχάζει ξανά η συμμετοχή του Ισραήλ – Ποιες χώρες απειλούν με μποϊκοτάζ

Και η Ολλανδία, μετά την Ιρλανδία, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό της Eurovision 2026, αν το Ισραήλ συμμετάσχει στην εκδήλωση λόγω της κλίμακας των δεινών της Γάζας, ανακοίνωσε το ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο AvroTros.

Χθες, το ιρλανδικό RTE ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ «είναι ηθικά αδικαιολόγητη δεδομένης της συνεχιζόμενης και αποτρόπαιης απώλειας ζωών στην Γάζα».

Οι τελευταίοι διαγωνισμοί της Eurovision επισκιάσθηκαν από εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την συμμετοχή του Ισραήλ μεσούντος του πολέμου του Ισραήλ στην Γάζα.

Το δίκτυο AvroTros ανακοίνωσε ότι στην απόφασή του να μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό του 2026 έλαβε επίσης υπ’ όψιν τον μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στην Γάζα.

🚨🇳🇱 Dutch broadcaster AVROTROS has issued a statement on their #Eurovision 2026 participation.



"Participation by AVROTROS in the Eurovision Song Contest 2026 will not be possible as long as Israel is admitted by the EBU." pic.twitter.com/CPlzNZaTpk — ESC Discord (@ESCdiscord) September 12, 2025

Η European Broadcasting Union (EBU) που οργανώνει τον διαγωνισμό ανακοίνωσε χθες ότι κατανοεί «τους προβληματισμούς και τις πεποιθήσεις για τον εξελισσόμενο πόλεμο στην Μέση Ανατολή».

«Συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις με τα μέλη της EBU για να συγκεντρώσουμε απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις συμμετοχές στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και τις γεωπολιτικές εντάσεις».

Ήδη, η δημόσια τηλεόραση της Σλοβενίας (RTVSLO) έχει γνωστοποιήσει ότι θα συμμετάσχει στον μουσικό διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς μόνο αν δεν εκπροσωπηθεί το Ισραήλ.

Επίσης, αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Έρνεστ Ουρτασούν, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στη Eurovision 2026 αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ. «Έχουμε ζητήσει να αποβληθεί το Ισραήλ από τη Eurovision», δήλωσε. «Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κανονικοποιήσουμε τη συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνείς εκδηλώσεις, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα», παρατήρησε.

Ισλανδία και Βέλγιο εμφανίζονται να συμμερίζονται τις παραπάνω ανησυχίες.

Στον αντίποδα, με επίσημη δήλωση το SWR, ο νέος εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Γερμανίας για Eurovision, έθεσε όρια, με τον εκπρόσωπο του να χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη κάθε απόπειρα αποκλεισμού: «Ο διαγωνισμός ενώνει πολιτισμούς και ταυτότητες. Το Ισραήλ τηρεί τους κανονισμούς εδώ και πάνω από εξήντα χρόνια.»

Αυστρία και Ελβετία υποστηρίζουν επίσης το δικαίωμα του Ισραήλ να συμμετέχει.

«Κατανοούμε τις ανησυχίες»

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε: «Κατανοούμε τις ανησυχίες και τις έντονα διατυπωμένες απόψεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις με όλα τα μέλη της EBU για να συγκεντρώσουμε απόψεις σχετικά με το πώς θα διαχειριστούμε τη συμμετοχή και τις γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από την Eurovision. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν προθεσμία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου να επιβεβαιώσουν εάν επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς στη Βιέννη. Εναπόκειται σε κάθε μέλος να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό και θα σεβαστούμε οποιαδήποτε απόφαση λάβουν».

Τι απαντούν ραδιοτηλεοπτικοί φορείς

Ο Guardian απηύθυνε ερώτημα σε περισσότερους από 20 ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν. Πολλοί, μεταξύ των οποίων και το BBC, παρέπεμψαν το ερώτημα πίσω στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Ο ισπανικός φορέας RTVE δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει το αν θα συμμετάσχει.

Ο Στεφάν Γιον Χάφσταϊν, πρόεδρος της εθνικής ραδιοτηλεόρασης της Ισλανδίας, RÚV, είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν θα ληφθεί καμία απόφαση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης.

Η φινλανδική ραδιοτηλεόραση YLE ανέφερε ότι είναι «πλήρως επικεντρωμένη» στη διαδικασία εύρεσης τραγουδιού, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο.

Η Γιοχάνα Τορν-Μανγκς, διευθύντρια πολιτισμού και περιεχομένου ντοκιμαντέρ της YLE, δήλωσε ότι ο διαγωνισμός είναι «ένα σημαντικό γεγονός τόσο για τη φινλανδική μουσική βιομηχανία όσο και για το κοινό», αλλά η Γάζα βρίσκεται στις σκέψεις τους.

«Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι τραγική, και ελπίζουμε ειλικρινά να τελειώσει το μαρτύριο το συντομότερο δυνατόν. Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision έχει αποτελέσει σημαντικό θέμα συζήτησης στη Φινλανδία», είπε.

Η σουηδική ραδιοτηλεόραση SVT δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την EBU.

