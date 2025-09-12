search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 17:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 15:17

Ντόναλντ Τραμπ: Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας Κερκ – «Νομίζω με μεγάλη βεβαιότητα, τον πιάσαμε» – Τον κατέδωσε ο πατέρας του (Video)

12.09.2025 15:17
trump 123- new

«Νομίζω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον ύποπτο που δολοφόνησε τον ακροδεξιό influencer Τσάρλι Κερκ.

«Θα το ανακοινώσουν σήμερα», πρόσθεσε μιλώντας στο Fox News, «κάποιος κοντά στον ύποπτο τον κατέδωσε. Ο ύποπτος κρατείται στο αρχηγείο της αστυνομίας. Ο ιερέας και ο πατέρας του υπόπτου βοήθησαν στη σύλληψη», είπε και συμπλήρωσε πως ελπίζει να του επιβληθεί η θανατική ποινή.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής Fox & Friends ρώτησαν τον Τραμπ αν οι πυροβολισμοί ήταν «μεμονωμένο περιστατικό» ή «μέρος μεγαλύτερου δικτύου».

Απάντησε: «Λοιπόν, όχι, όχι. Δηλαδή, δεν ξέρουμε. Ακούω αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε τόσο άσχημα για μένα και για άλλους, έναν άνθρωπο που θέλει απλώς να κάνει την Αμερική ξανά σπουδαία».

Σύμφωνα με δύο πηγές κοντά στις έρευνες, δήλωσαν στο Reuters ότι ο ύποπτος που κρατούνταν ομολόγησε στον πατέρα του ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης.

Ο πατέρας του το είπε στις αρχές και είπε ότι είχε κρατήσει τον γιο του μέχρι να μπορέσει να συλληφθεί επίσημα.

Την ίδια ώρα, νυν και πρώην αξιωματούχοι του FBI επέκριναν την ανακριβή δήλωση του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, ότι ένας ύποπτος είχε συλληφθεί λίγη ώρα αργότερα από τους πυροβολισμούς.

Λίγο πριν οι αξιωματούχοι που βρίσκονταν στον τόπο των πυροβολισμών στη Γιούτα ενημερώσουν τον Τύπο την Τετάρτη, ο Πετέλ έσπευσε να ανακοινώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το άτομο που ευθύνεται για τους πυροβολισμούς βρισκόταν υπό κράτηση.

Αυτός ο ισχυρισμός διαψεύστηκε γρήγορα από τοπικούς αξιωματούχους, οδηγώντας σε ώρες σύγχυσης πριν το FBI διευκρινίσει ότι δύο άτομα είχαν ανακριθεί και στη συνέχεια αφεθεί ελεύθεροι μετά το περιστατικό.

Μια πηγή του Λευκού Οίκου, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, , χαρακτήρισε την ανακοίνωση του Πατέλ αντιεπαγγελματική και είπε ότι «η απόδοσή του δεν είναι πραγματικά αποδεκτή από τον Λευκό Οίκο ή το αμερικανικό κοινό» και θα αντιμετωπιστεί.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Πατέλ είχε την υποστήριξη του Τραμπ και χαρακτήρισε την αναφορά του Reuters ως αξιοκαταφρόνητη «όταν υπάρχει ένας τρελός δολοφόνος που κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος».

Διαβάστε επίσης:

Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν από… ξύλο και αφρό, αλλά το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο για αυτή την απειλή

Μονή Σινά: Παραιτήθηκε από τη θέση του ηγουμένου ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Η επιστολή του

Ιταλία: Άνοιξε στο Μιλάνο η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι – Αυτοί είναι οι κληρονόμοι 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakopoiisi 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά: 61χρονος έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό της συζύγου του – Οδηγήθηκε στη φυλακή

rubio 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επίσκεψη Ρούμπιο στο Ισραήλ εν μέσω εντάσεων μεταξύ των συμμάχων χωρών των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

xaritsis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025 – Χαρίτσης: «Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία» – Τι είπε για το ζήτημα των συνεργασιών

adonis georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αίγινα: Οι οδηγοί και οι… κομμουνιστές στο Νεπάλ φταίνε για τον θάνατο μιας γυναίκας λόγω έλλειψης… οδηγού ασθενοφόρου, λέει ο Άδωνις

esiea-new
MEDIA

Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τα φαινόμενα αλλοίωσης του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων με την επίφαση ανάλαφρης προσέγγισης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic - Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 17:12
kakopoiisi 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά: 61χρονος έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό της συζύγου του – Οδηγήθηκε στη φυλακή

rubio 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επίσκεψη Ρούμπιο στο Ισραήλ εν μέσω εντάσεων μεταξύ των συμμάχων χωρών των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

xaritsis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025 – Χαρίτσης: «Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία» – Τι είπε για το ζήτημα των συνεργασιών

1 / 3