Ντόναλντ Τραμπ: Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας Κερκ – «Νομίζω με μεγάλη βεβαιότητα, τον πιάσαμε» – Τον κατέδωσε ο πατέρας του (Video)

«Νομίζω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον ύποπτο που δολοφόνησε τον ακροδεξιό influencer Τσάρλι Κερκ.

«Θα το ανακοινώσουν σήμερα», πρόσθεσε μιλώντας στο Fox News, «κάποιος κοντά στον ύποπτο τον κατέδωσε. Ο ύποπτος κρατείται στο αρχηγείο της αστυνομίας. Ο ιερέας και ο πατέρας του υπόπτου βοήθησαν στη σύλληψη», είπε και συμπλήρωσε πως ελπίζει να του επιβληθεί η θανατική ποινή.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής Fox & Friends ρώτησαν τον Τραμπ αν οι πυροβολισμοί ήταν «μεμονωμένο περιστατικό» ή «μέρος μεγαλύτερου δικτύου».

Απάντησε: «Λοιπόν, όχι, όχι. Δηλαδή, δεν ξέρουμε. Ακούω αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε τόσο άσχημα για μένα και για άλλους, έναν άνθρωπο που θέλει απλώς να κάνει την Αμερική ξανά σπουδαία».

BREAKING: President Trump on Charlie Kirk suspected assassin: "I think, with a high degree of certainty, we have him in custody." pic.twitter.com/wAAGegrrWI — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Σύμφωνα με δύο πηγές κοντά στις έρευνες, δήλωσαν στο Reuters ότι ο ύποπτος που κρατούνταν ομολόγησε στον πατέρα του ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης.

Ο πατέρας του το είπε στις αρχές και είπε ότι είχε κρατήσει τον γιο του μέχρι να μπορέσει να συλληφθεί επίσημα.

Την ίδια ώρα, νυν και πρώην αξιωματούχοι του FBI επέκριναν την ανακριβή δήλωση του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, ότι ένας ύποπτος είχε συλληφθεί λίγη ώρα αργότερα από τους πυροβολισμούς.

Λίγο πριν οι αξιωματούχοι που βρίσκονταν στον τόπο των πυροβολισμών στη Γιούτα ενημερώσουν τον Τύπο την Τετάρτη, ο Πετέλ έσπευσε να ανακοινώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το άτομο που ευθύνεται για τους πυροβολισμούς βρισκόταν υπό κράτηση.

Αυτός ο ισχυρισμός διαψεύστηκε γρήγορα από τοπικούς αξιωματούχους, οδηγώντας σε ώρες σύγχυσης πριν το FBI διευκρινίσει ότι δύο άτομα είχαν ανακριθεί και στη συνέχεια αφεθεί ελεύθεροι μετά το περιστατικό.

Μια πηγή του Λευκού Οίκου, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, , χαρακτήρισε την ανακοίνωση του Πατέλ αντιεπαγγελματική και είπε ότι «η απόδοσή του δεν είναι πραγματικά αποδεκτή από τον Λευκό Οίκο ή το αμερικανικό κοινό» και θα αντιμετωπιστεί.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Πατέλ είχε την υποστήριξη του Τραμπ και χαρακτήρισε την αναφορά του Reuters ως αξιοκαταφρόνητη «όταν υπάρχει ένας τρελός δολοφόνος που κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος».

