12.09.2025 12:30

Τσάρλι Κερκ: Ονειρευόταν δημόσιες και με τηλεοπτική κάλυψη εκτελέσεις θανατοποινιτών

12.09.2025 12:30
Μια τουλάχιστον οπισθοδρομική και αντιπαιδαγωγική – για να μην πούμε κάτι βαρύτερο – ιδέα είχε εκφράσει ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη διάρκεια ομιλίας του στο πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ.

Στις 15 Φεβρουαριου του 2024, στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκπομπής «Thoughtcrime» (σ.σ. λέξη κλεμμένη από το 1984 του Τζορτζ Όργουελ, ω, της ειρωνίας…), την οποία παρουσίαζαν ο Κερκ και ο Τζακ Ποσόμπιεκ, ο εκλειπών εξέφρασε δυσφορία για το γεγονός ότι οι εκτελέσεις θανατοποινιτών αργούν πολύ λόγω των νομικών διαδικασιών και πρότεινε «να είναι δημόσιες, να είναι σύντομες και να γίνονται με τηλεοπτική κάλυψη».

Μάλιστα, ο Κερκ συνέχισε λέγοντας ότι η τηλεοπτική μετάδοση θα μπορεί να έχει και σπόνσορες: «Θα μπορούσε να το παρουσιάζεται ως “σας το προσφέρει η Coca Cola”. Και όχι, δεν αστειεύομαι. Παρεμπιπτόντως, θα το παρακολουθούσα σίγουρα για να δω κάποιον παιδεραστή να του κόβουν το κεφάλι. Καταδικασμένο από ενόρκους».

Και το πήγε ακόμα πιο πέρα, λέγοντας ότι τα παιδιά θα πρέπει να παρακολουθούν υποχρεωτικά τις δημόσιες εκτελέσεις, καθώς, όπως ανέφερε, «νομίζω ότι σε μια ορισμένη ηλικία, είναι μια μύηση».

Άλαλα τα χείλη των ευσεβών…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 15:21
