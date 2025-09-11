«Καρφί» Πολάκη για Τσίπρα: Τι είναι χωρίς εμάς;

Εκρηκτικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω σεναρίων περί νέου κόμματος Τσίπρα.

Εκτός από τη δυσφορία που εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος στην συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, όπου δέχθηκε «βροχή» ερωτήσεων, φαίνεται και πως ο Παύλος Πολάκης δεν βλέπει με καλό μάτι τις πληροφορίες.

Σε post που αναρτήθηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Γιώργου Καράμερου στα social media ένας χρήστης του έγραψε πως «χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα είστε ένα τίποτα».

Ο Παύλος Πολάκης προχώρησε, όπως συνηθίζει, σε παρέμβαση στα σχόλια και του απάντησε «ο Τσίπρας χωρίς εμάς έχεις σκεφτεί τι είναι Μάρκο;»

