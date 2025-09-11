Συγκλονισμένη δηλώνει η Μαρία Απατζίδη του ΠΑΣΟΚ με τη δολοφονία του ιεροκήρυκα του τραμπισμού Κερκ

Ανάρτηση για τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσαρλι Κερκ έκανε η Μαρία Απατζίδη του ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας συγκλονισμένη.

Ο τραγικός θάνατος του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα από πράξη βίας με συγκλονίζει. Ως υπέρμαχος της δημοκρατίας, πιστεύω ότι όλες οι απόψεις πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς βία. Συλλυπητήρια🙏 Ας οικοδομήσουμε έναν κόσμο διαλόγου και σεβασμού. pic.twitter.com/3SZDa1SJcY — Apatzidi_Maria Απατζίδη Μαρία (@MariaApatzidi) September 10, 2025

«Ο τραγικός θάνατος του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα από πράξη βίας με συγκλονίζει. Ως υπέρμαχος της δημοκρατίας, πιστεύω ότι όλες οι απόψεις πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς βία. Συλλυπητήρια

Ας οικοδομήσουμε έναν κόσμο διαλόγου και σεβασμού», καταλήγει η κα Απατζίδη στην ανάρτησή της η οποία προσέλκυσε πολλά και ποικίλα σχόλια, με χρήστες του διαδικτύου να της επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, πως για άλλα θύματα πολιτικής βίας στις ΗΠΑ δεν έχει γράψει κουβέντα.

