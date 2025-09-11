search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 18:46
11.09.2025 17:10

Συγκλονισμένη δηλώνει η Μαρία Απατζίδη του ΠΑΣΟΚ με τη δολοφονία του ιεροκήρυκα του τραμπισμού Κερκ

11.09.2025 17:10
maria-ampatzidi

Ανάρτηση για τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσαρλι Κερκ έκανε η Μαρία Απατζίδη του ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας συγκλονισμένη.

«Ο τραγικός θάνατος του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα από πράξη βίας με συγκλονίζει. Ως υπέρμαχος της δημοκρατίας, πιστεύω ότι όλες οι απόψεις πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς βία. Συλλυπητήρια

Ας οικοδομήσουμε έναν κόσμο διαλόγου και σεβασμού», καταλήγει η κα Απατζίδη στην ανάρτησή της η οποία προσέλκυσε πολλά και ποικίλα σχόλια, με χρήστες του διαδικτύου να της επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, πως για άλλα θύματα πολιτικής βίας στις ΗΠΑ δεν έχει γράψει κουβέντα.

