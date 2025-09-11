search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

11.09.2025

Ο Κικίλιας, ο Κερκ και η «δεξιά ιδεολογία»

11.09.2025 14:03
kikilias

Παρέμβαση μέσω social media έκανε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, υποστηρίζοντας ότι σκοτώθηκε επειδή «τόλμησε να έχει “δεξιό” λόγο».

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Κικίλιας έργαψε: «Η στυγερή δολοφονία του Charlie Kirk αποτελεί χτύπημα στη δημοκρατία. Ένας νέος άνθρωπος χάθηκε επειδή “τόλμησε” να έχει δεξιό πολιτικό λόγο, να μιλά με επιχειρήματα, να βρίσκεται κοντά στους νέους ανθρώπους. Δύο μικρά παιδιά έχασαν τον πατέρα τους, εξαιτίας του μίσους και του φανατισμού απέναντι στη δεξιά ιδεολογία».

Και κάπου εδώ αρχίζει ένας κάποιος προβληματισμός. Γιατί ο «δεξιός λόγος» και τα «επιχειρήματα» του Κερκ περιελάμβαναν και τα κάτοθι «μαργαριτάρια»:

  • Eπέκρινε τον Νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1964, χαρακτηρίζοντας την ψήφισή του «τεράστιο λάθος».
  • Στις 5 Νοεμβρίου 2020, αμέσως μετά την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, προώθησε ψευδείς ισχυρισμούς για εκλογική νοθεία και ηγήθηκε μιας διαμαρτυρίας με το σύνθημα «Stop the Steal» (Σταματήστε την κλοπή) στο Κέντρο Καταμέτρησης Ψήφων Maricopa στο Φοίνιξ.
  • Σχετικά με την πανδημία της COVID-19 o Κερκ ισχυρίστηκε ότι ο ΠΟΥ απέκρυψε πληροφορίες, είπε ότι η υδροξυχλωροκίνη ήταν «100% αποτελεσματική» και ότι ο κυβερνήτης του Μίσιγκαν απείλησε τους γιατρούς που τη χρησιμοποιούσαν. Περιέγραψε επίσης τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης στις εκκλησίες ως «συνωμοσία των Δημοκρατικών κατά του χριστιανισμού» και ισχυρίστηκε ψευδώς ότι οι αρχές του Γουχάν έκαψαν ασθενείς.
  • Στις 5 Οκτωβρίου 2021, κατά τη διάρκεια της στάσης της περιοδείας «Exposing Critical Racism Tour» στη Μινεσότα, ο Κερκ αποκάλεσε τον δολοφονημένο από αστυνομικούς, Τζορτζ Φλόιντ «απόβρασμα».
  • Φανατικός υπέρ της οπλοκατοχής, είχε δηλώσει ότι «αξίζει να έχουμε, δυστυχώς, μερικούς θανάτους από πυροβόλα όπλα κάθε χρόνο, ώστε να μπορούμε να έχουμε τη Δεύτερη Τροποποίηση (σ.σ. του αμερικανικού Συντάγματος περί οπλοκατοχής και εθνοφυλακής) για να προστατεύουμε τα άλλα δικαιώματα που μας έχει δώσει ο Θεός».
  • Επίσης, είχε δηλώσει ότι «δεν αντέχω τη λέξη “ενσυναίσθηση”. Νομίζω ότι η “ενσυναίσθηση” είναι ένας νεοεμφανιζόμενος όρος της νέας εποχής που προκαλεί μεγάλη ζημιά».

Αν τώρα ο Β. Κικίλιας θεωρεί ότι όλα αυτά αποτελούν «δεξιό πολιτικό λόγο», τότε εμείς πάμε πάσο.

