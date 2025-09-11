Ο Κικίλιας, ο Κερκ και η «δεξιά ιδεολογία»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Παρέμβαση μέσω social media έκανε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, υποστηρίζοντας ότι σκοτώθηκε επειδή «τόλμησε να έχει “δεξιό” λόγο».
Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Κικίλιας έργαψε: «Η στυγερή δολοφονία του Charlie Kirk αποτελεί χτύπημα στη δημοκρατία. Ένας νέος άνθρωπος χάθηκε επειδή “τόλμησε” να έχει δεξιό πολιτικό λόγο, να μιλά με επιχειρήματα, να βρίσκεται κοντά στους νέους ανθρώπους. Δύο μικρά παιδιά έχασαν τον πατέρα τους, εξαιτίας του μίσους και του φανατισμού απέναντι στη δεξιά ιδεολογία».
Η στυγερή δολοφονία του Charlie Kirk αποτελεί χτύπημα στη δημοκρατία. Ένας νέος άνθρωπος χάθηκε επειδή «τόλμησε» να έχει δεξιό πολιτικό λόγο, να μιλά με επιχειρήματα, να βρίσκεται κοντά στους νέους ανθρώπους. Δύο μικρά παιδιά έχασαν τον πατέρα τους, εξαιτίας του μίσους και του… pic.twitter.com/pWc7Bz0sBn— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) September 11, 2025
Και κάπου εδώ αρχίζει ένας κάποιος προβληματισμός. Γιατί ο «δεξιός λόγος» και τα «επιχειρήματα» του Κερκ περιελάμβαναν και τα κάτοθι «μαργαριτάρια»:
Αν τώρα ο Β. Κικίλιας θεωρεί ότι όλα αυτά αποτελούν «δεξιό πολιτικό λόγο», τότε εμείς πάμε πάσο.
