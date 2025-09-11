search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

11.09.2025 10:42

Ο Στυλιανίδης, το βιβλίο και η επίσκεψη στο Μαξίμου

11.09.2025 10:42
Όπως είναι γνωστό, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, εκτός από ισχυρός εκφραστής της «δεξιάς/καραμανλικής συνιστώσας» εντός της ΝΔ, είναι και ο επιμελητής ενός ενδιαφέροντος συλλογικού τόμου με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου».

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί επισήμως στις 8 Οκτωβρίου και ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ αποφάσισε και πήγε προ ημερών στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να το παραδώσει αυτοπροσώπως στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη – και, προφανώς, να τον καλέσει στην παρουσίαση.

Ωστόσο, η επίσκεψη αυτή προκάλεσε εσωκομματικό σούσουρο, καθώς πραγματοποιήθηκε μετά τη ΔΕΘ και το προσεκτικό άνοιγμα που έκανε ο πρωθυπουργός προς τους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, σε μια προσπάθεια να κλείσουν τα ρήγματα εντός της παράταξης.

Ήταν η επίσκεψη του Ευριπίδη ένα μήνυμα, ότι το… μήνυμα ελήφθη; Άγνωστο προς το παρόν. Ωστόσο, σίγουρα αποτελεί μια ενδιαφέρουσα κίνηση, την εξέλιξη της οποίας αναμένουμε με (εντάξει, όχι αγωνία…) ανυπομονησία.

