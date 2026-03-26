Άδωνις Γεωργιάδης: «Η Ελλάδα έχει λιγότερες ελλείψεις σε φάρμακα σε σύγκριση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες»

«Λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων καταγράφει η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό οφείλεται στην ισχυρή εγχώρια φαρμακοβιομηχανία μας, που λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας».

Τα παραπάνω ανέφερε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στο Action24 αναφέροντας ότι με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων (ΗΣΠΑΔΙΦ) οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας είναι πλέον σε θέση να καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις ελλείψεις που παρουσιάζονται σε κάθε κατηγορία φαρμάκου και λαμβανούν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα.

«Κατ΄ αρχάς οι ελλείψεις γενικά των φαρμάκων στην Ελλάδα είναι λιγότερες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε καταφέρει μέσω της πλατφόρμας ΗΣΠΑΔΙΦ, η οποία φτιάχτηκε επί της θητείας μου στο Υπουργείο Υγείας, να παρακολουθούμε τις ελλείψεις και το χρωστούμε και στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που είναι πάρα πολύ ισχυρή. Άρα, οι ελλείψεις στην Ελλάδα είναι λιγότερες, οι υπόλοιπες 26 χώρες της Ε.Ε. έχουν περισσότερες ελλείψεις από εμάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν» είπε ο υπουργός στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» με τους δημοσιογράφους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καϋμένου και συνέχισε: «Τα πρόσφατα μέτρα που λάβαμε, όπως οι αυξήσεις τιμών στα φτηνά φάρμακα, έγιναν με το κριτήριο να μην αποσυρθούν από την αγορά μία σειρά φαρμάκων. Και πράγματι η πολιτική λειτούργησε και μία σειρά φαρμάκων που ήταν σε έλλειψη και υπό απόσυρση, τελικά συνέχισαν να διατίθενται στην ελληνική αγορά και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Επαναλαμβάνω, η ελληνικήφαρμακοβιομηχανία είναιασπίδα για τις ελλείψεις».

Σε αυξημένη επιφυλακή ΕΜΑ και ΕΟΦ

Σημειώνεται ότι τόσο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) όσο και οι εθνικοί οργανισμοί φαρμάκων, δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αξίζει να τονισθεί ότι έως σήμερα δεν καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις στον τομέα των δραστικών ουσιών των φαρμάκων που εισάγονται στην Ευρώπη. Ωστόσο οι καθυστερήσεις στις μεταφορές και η αύξηση του κόστους, προκαλούν ανησυχία για το επόμενο διάστημα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων εάν συνεχιστεί ο πόλεμος.

Στην Ελλάδα, η εικόνα παραμένει σταθερή με επαρκή αποθέματα, και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία, είχε τονίσει προ ημερών στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Σπύρος Σαπουνάς MD, Phd Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος. Μάλιστα ο ΕΟΦ βρίσκεται σε επίπεδο αυξημένης ετοιμότητας, επισημαίνοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις στο υπουργείο Υγείας και εξετάζονται μέτρα εφόσον χρειαστεί.

