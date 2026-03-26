12ο ΠΣΕΦ: Καινοτόμα φάρμακα με βάση το βρεφικό γάλα με τρισδιάστατο εκτυπωτή για τους μικρούς ασθενείς

Πώς ένα παιδί θα πάρει το φάρμακό του χωρίς αντιδράσεις και κλάματα; Η απάντηση βρίσκεται στο βρεφικό γάλα σε σκόνη, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την παρασκευή εξατομικευμένων φαρμάκων, που δεν θα μοιάζουν με τα κλασικά δισκία ή τις κάψουλες.

Αντιθέτως θα έχουν μαλακή, μασώμενη μορφή και σχήματα πιο ελκυστικά, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ακρίβεια στη δοσολογία και διευκολύνοντας σημαντικά τη λήψη τους από τους μικρούς ασθενείς.

Η πρωτοποριακή τεχνολογία συνδυάζει βρεφικό γάλα σε σκόνη, νερό και τη δραστική φαρμακευτική ουσία δημιουργώντας μια «εκτυπώσιμη» μάζα. Στη συνέχεια, μέσω 3D εκτύπωσης, παράγονται εξατομικευμένες μορφές φαρμάκου, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε μικρού ασθενούς.

«Το βρεφικό γάλα σε σκόνη μπορεί να λειτουργήσει ως φιλική προς το παιδί βάση για την παρασκευή εξατομικευμένων μασώμενων φαρμακομορφών με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης. Με τον τρόπο αυτό, η δραστική ουσία ενσωματώνεται σε ένα έκδοχο-φορέα οικείο στη βρεφική και την παιδική διατροφή ώστε να δημιουργούνται δοσολογικές μορφές προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Η προσέγγιση αυτή μπορεί να διευκολύνει ιδιαίτερα παιδιά που δυσκολεύονται να καταπιούν συμβατικά δισκία ή κάψουλες, ενώ παράλληλα επιτρέπει ακριβέστερη προσαρμογή της δόσης ανάλογα με την ηλικία, το σωματικό βάρος και το θεραπευτικό σχήμα», επισημαίνει ο κ. Ζήσης Χατζής, φαρμακοποιός και υποψήφιος διδάκτωρ στον τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΑΠΘ, με αφορμή την παρουσίαση σε poster της ερευνητικής εργασίας του, με επιβλέπουσα την επίκουρη καθηγήτρια Χριστίνα Καραβασίλη, στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής που διοργανώνει στις 28 και 29 Μαρτίου 2026, στο Porto Palace, στην Θεσσαλονίκη, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Ο Ζήσης Χατζής, φαρμακοποιός και υποψήφιος διδάκτωρστον τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΑΠΘ

Παράλληλα, εξηγεί ότι «το βρεφικό γάλα αποτελεί μια βάση οικεία για τα παιδιά και συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλης μάζας για την τρισδιάστατη εκτύπωση και την τελική μασώμενη μορφή. Η επιλογή αυτής της βάσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να βελτιώσει την αποδοχή της φαρμακομορφής από το παιδί και, σε μορφές. Αυτό οδηγεί συχνά σε τεμαχισμό δισκίων, εμπειρικές αραιώσεις ή άλλους χειρισμούς, που μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια της δόσης και τη συμμόρφωση.

«Οι εξατομικευμένες 3D-εκτυπωμένες φαρμακομορφές μπορούν να προσφέρουν ακριβέστερη προσαρμογή της δόσης, ευκολότερη λήψη από παιδιά με δυσκολία στην κατάποση, καλύτερη αποδοχή λόγω υφής και μορφής και μεγαλύτερη ευελιξία στην εξατομικευμένη φαρμακοθεραπεία», τονίζει ο ίδιος.

Όπως αναφέρει, «τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί διεθνώς αρκετές μελέτες για τις τρισδιάστατα εκτυπωμένες φαρμακομορφές με πρώιμα δεδομένα από κλινικές μελέτες φαρμακοκινητικής σε υγιείς εθελοντές, καθώς και μελέτες αποδοχής/οπτικής προτίμησης από παιδιά, κυρίως από ερευνητικές ομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Ολλανδία. Ωστόσο η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και απαιτούνται περισσότερες μελέτες που να τεκμηριώνουν τη σταθερότητα, την ποιότητα, την ασφάλεια, την αποδοχή από τους ασθενείς και τη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο πριν την κλινική εφαρμογή τους».

Διαβάστε επίσης:

Άσθμα και αλλεργίες την άνοιξη – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Αυξάνονται οι δικαιούχοι για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας μέσω του «Προλαμβάνω» – Σφοδρές αντιδράσεις του ΠΦΣ μετά τη μείωση της τιμής των σκευασμάτων

Πώς το μαγείρεμα στο σπίτι προστατεύει από την άνοια