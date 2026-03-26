Αυξάνονται οι δικαιούχοι για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας μέσω του «Προλαμβάνω» – Σφοδρές αντιδράσεις του ΠΦΣ μετά τη μείωση της τιμής των σκευασμάτων

Σε επιπλέον 12.000 δικαιούχους διευρύνεται το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, με το συνολικό αριθμό των πολιτών που δικαιούνται να λάβουν δωρεάν τα φάρμακα αδυνατίσματος να αυξάνεται σε 56.000. Πρόκειται για τους δικαιούχους που έχουν ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις του προγράμματος Καρδιαγγειακού κινδύνου έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026 μέσα από το μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης «Προλαμβάνω» του υπουργείου Υγείας και έχουν λάβει ή θα λάβουν μέσω SMS στα κινητά τους τα παραπεμπτικά.

Παράλληλα όμως με αυτή τη θετική εξέλιξη έχει δημιουργηθεί έντονη ανησυχία στους φαρμακοποιούς μετά τη μείωση της τιμής των φαρμάκων για τη διαχείριση του πάχους, που προχώρησε η εταιρία Novo Nordisk. Συγκεκριμένα στην αρχή της εβδομάδας η εταιρία αποφάσισε να μειώσει τη λιανική τιμή των σκευασμάτων Wegovy έως και κατά 13% γεγονός που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τους φαρμακοποιούς που ήδη είχαν αγοράσει το προϊόν με την παλιά τιμή και το έχουν ως απόθεμα στα φαρμακεία τους.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) κάνει λόγο «για αιφνιδιαστική και μονομερή ενέργεια που μετακυλίει το οικονομικό βάρος στα φαρμακεία, τα οποία ήδη λειτουργούν με περιορισμένα περιθώρια κέρδους.».

Όπως υποστηρίζει, η απουσία μεταβατικού σταδίου αφήνει εκτεθειμένους τους επαγγελματίες που διατηρούσαν αποθέματα, οδηγώντας σε σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Ο ΠΦΣ χαρακτηρίζει «αδιανόητη» την πρακτική αυτή, επισημαίνοντας ότι δεν τηρούνται βασικοί κανόνες εμπορικής συνέπειας. Ο Σύλλογος ζήτησε την πλήρη αποζημίωση των φαρμακείων μέσω πιστωτικών σημειωμάτων για το σύνολο των αποθεμάτων και των συνταγών που εκτελέστηκαν με τη νέα τιμή.

Η απάντηση της εταιρίας

Στην απάντηση της η Novo Nordisk αναφέρει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν υπάρχει ρητή υποχρέωση αποζημίωσης σε περιπτώσεις οικειοθελούς μείωσης τιμής.

Παρ’ όλα αυτά, ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει πιστωτικά σημειώματα μόνο για τις ποσότητες που αγοράστηκαν απευθείας από την εταιρεία στο διάστημα 23/02/2026 – 17/03/2026.

Η εταιρεία σημείωσε ότι η απόφαση αυτή αποτελεί ένδειξη καλής θέλησης και επιθυμίας διατήρησης διαφανούς συνεργασίας με την αλυσίδα διανομής.

Η νέα παρέμβαση του ΠΦΣ: «Θετικό βήμα, αλλά ανεπαρκές»

Η απάντηση αυτή δεν ικανοποίησε τον ΠΦΣ, ο οποίος επανήλθε κάνοντας λόγο για «μερική και ανεπαρκή λύση», επισημαίνοντας ότι μεγάλο μέρος των αποθεμάτων παραμένει εκτός αποζημίωσης. Παράλληλα, απηύθυνε αίτημα προς φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς για αντίστοιχη κάλυψη των ζημιών.

Όπως επισημαίνει:

• Μεγάλο μέρος αποθεμάτων που αγοράστηκαν πριν τις 23/02 παραμένει εκτός αποζημίωσης.

• Δεν προβλέφθηκε μεταβατικό διάστημα για την ομαλή διάθεση των αποθεμάτων.

• Δεν ακολουθήθηκαν οι εμπορικές πρακτικές άλλων εταιρειών, όπως των Lilly και Bayer, που σε αντίστοιχες περιπτώσεις προχώρησαν σε πλήρη πίστωση αποθεμάτων.

Κατόπιν αυτών ο ΠΦΣ ζητά εκ νέου καθολική λύση, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη και η εμπορική συνέπεια αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη συνεργασία φαρμακείων και φαρμακευτικών εταιρειών.

Διαβάστε επίσης

Κατάσχεση 3,5 τόνων ακατάλληλων κρεάτων από την Περιφέρεια Αττικής – Θα τα διοχέτευαν και στα νοσοκομεία (Photos)

Ποιες τροφές δεν αφήνουν το μυαλό να γεράσει

«Βόλτες θανάτου» για τα παιδιά που χρειάζονται εντατική στη Βόρεια Ελλάδα που διαθέτει μόνο… οκτώ