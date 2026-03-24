Ποιες τροφές δεν αφήνουν το μυαλό να γεράσει

Μπορεί η διατροφή να προστατεύσει τον εγκέφαλο από τη φθορά του χρόνου; Νέα επιστημονική έρευνα έρχεται να ενισχύσει αυτή την άποψη, διαπιστώνοντας ότι η δίαιτα MIND, ένας συνδυασμός μεσογειακής διατροφής και διατροφής για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, μπορεί να επιβραδύνει τις δομικές αλλαγές που σχετίζονται με τη γήρανση του εγκεφάλου.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, διαπίστωσε ότι όσοι ακολουθούν πιο πιστά αυτό το διατροφικό πρότυπο εμφανίζουν μικρότερη απώλεια εγκεφαλικού ιστού με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα στη φαιά ουσία, την περιοχή που σχετίζεται με τη μνήμη, τη μάθηση και τη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, καταγράφηκε και μικρότερη διεύρυνση των εγκεφαλικών κοιλιών, ένα φαινόμενο που συνδέεται με την εγκεφαλική ατροφία.

Τι είναι η δίαιτα MIND

Η δίαιτα MIND έχει ήδη συσχετιστεί με καλύτερη γνωστική λειτουργία. Βασίζεται στην κατανάλωση συγκεκριμένων τροφίμων που θεωρούνται ωφέλιμα για τον εγκέφαλο, όπως πράσινα φυλλώδη λαχανικά και άλλα λαχανικά, μούρα, ξηροί καρποί, δημητριακά ολικής άλεσης, ψάρια, όσπρια, ελαιόλαδο, πουλερικά και μέτρια κατανάλωση κρασιού.

Αντίθετα, συνιστά περιορισμό σε βούτυρο και μαργαρίνη, τυριά, κόκκινο κρέας, γλυκά και αρτοσκευάσματα, καθώς και σε τηγανητά και πρόχειρο φαγητό.

Τι εξέτασε η μελέτη 

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν 1.647 άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας (μέση ηλικία 60 ετών), για διάστημα έως και 20 ετών. Όσοι ακολουθούσαν πιο πιστά τη δίαιτα MIND ήταν συχνότερα γυναίκες, μορφωμένοι, μη καπνιστές και με καλύτερη συνολική υγεία.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, όλοι οι συμμετέχοντες εμφάνισαν κάποιο βαθμό εγκεφαλικής φθοράς – κάτι που θεωρείται φυσιολογικό με την ηλικία.

Ωστόσο, η διαφορά ήταν σημαντική:

  • Κάθε αύξηση στη συμμόρφωση με τη δίαιτα MIND συνδέθηκε με 20% πιο αργή απώλεια φαιάς ουσίας.
  • Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 2,5 χρόνια καθυστέρησης στη γήρανση του εγκεφάλου.
  • Παράλληλα, παρατηρήθηκε μικρότερη εγκεφαλική ατροφία και πιο αργή αύξηση των κοιλιών.

Τα τρόφιμα που κάνουν τη διαφορά 

Οι διατροφικές επιλογές που φάνηκαν να προσφέρουν τη μεγαλύτερη προστασία ήταν τα μούρα, τα οποία συσχετίστηκαν με βραδύτερες αυξήσεις στους κοιλιακούς όγκους, και τα πουλερικά, τα οποία επίσης συσχετίστηκαν με βραδύτερες αυξήσεις στους κοιλιακούς όγκους και βραδύτερη μείωση της φαιάς ουσίας.

Aντίθετα, η μεγαλύτερη κατανάλωση γλυκών συσχετίστηκε με ταχύτερη διαστολή των κοιλιών και ατροφία του ιππόκαμπου, ενώ το τηγανητό πρόχειρο φαγητό συνδέθηκε επίσης με μεγαλύτερη μείωση του όγκου του ιππόκαμπου.

Ένα από τα πιο απροσδόκητα σημεία της μελέτης ήταν ότι:

  • Η υψηλή κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης συνδέθηκε με πιο αρνητικές αλλαγές στον εγκέφαλο.
  • Αντίθετα, το τυρί φάνηκε να έχει προστατευτική επίδραση, κάτι που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν απρόσμενο.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Τα οφέλη της δίαιτας ήταν πιο έντονα:

  • Σε μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους
  • Σε όσους ήταν σωματικά δραστήριοι
  • Σε άτομα χωρίς παχυσαρκία

Αυτό δείχνει ότι η διατροφή σε συνδυασμό με έναν υγιεινό τρόπο ζωής μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.

Συμπέρασμα

Η δίαιτα MIND φαίνεται να αποτελεί ένα ισχυρό «όπλο» για τη διατήρηση της εγκεφαλικής υγείας και την επιβράδυνση της γήρανσης του εγκεφάλου.

Όπως καταλήγουν οι ερευνητές, η σωστή διατροφή μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα πρόληψης απέναντι σε νοσήματα όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον.

Πηγή: ygeiamou

