«Βόλτες θανάτου» για τα παιδιά που χρειάζονται εντατική στη Βόρεια Ελλάδα – Μόνο 8 οι διαθέσιμες

Τη διαχρονική αδυναμία του Εθνικού Συστήματος Υγείας να αναπτύξει περισσότερες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παίδων στην περιφέρεια, αναδεικνύει ο σοβαρός τραυματισμός του 7χρονου παιδιού σε παιδική χαρά στη Βέροια, την περασμένη Παρασκευή.

Το παιδί, αρχικά, διακομίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης, όπου μετά τις πρώτες απεικονιστικές εξετάσεις οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του και αφού το διασωλήνωσαν, ο μικρός ασθενής διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ, το οποίο εφημέρευε. Εκεί υποβλήθηκε σε κρίσιμη χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο η «βόλτα θανάτου» στους δρόμους προς τη ΜΕΘ Παίδων δεν τέλειωσε εκεί. Ακολουθήσε και δεύτερη διακομιδή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς είναι το μοναδικό νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας που διαθέτει τη σχετική μονάδα.

Το περιστατικό αυτό φέρνει ακόμη μια φορά στην επιφάνεια το επικίνδυνο κενό σε κλίνες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παίδων που υπάρχει σε πολλές μεγάλες επαρχιακές πόλης όπως η Βέροια, με συνέπεια τα παιδιά που κινδυνεύουν να χάνου επιπλέον πολύτιμο χρόνο κατά τη μεταφορά τους στο Ιπποκράτειο.

Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου διαθέτει μόλις οκτώ κλίνες και καλείται να καλύψει το σύνολο των αναγκών μιας ολόκληρης γεωγραφικής περιφέρειας.

«Το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι αποδείχθηκε καθοριστικό. Σε διαφορετική περίπτωση, το σύστημα θα αναγκαζόταν να αναζητήσει λύση σε νοσοκομεία της Αττικής, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη κρίσιμη κατάσταση του παιδιού».

Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά κανόνα, σημειώνει ο κ. Γιαννάκος. Στην Αττική λειτουργούν οργανωμένες ΜΕΘ Παίδων σε μεγάλα νοσοκομεία, ενώ στην περιφέρεια οι διαθέσιμες δομές είναι ελάχιστες.

Πέραν του Ιπποκρατείου, μονάδες λειτουργούν:

– στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου,

-στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

-στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ωστόσο αυτές οι ΜΕΘ Παίδων δεν αρκούν για τις πραγματικές ανάγκες με αποτέλεσμα : «διασωληνωμένα παιδιά από περιοχές όπως η Ανατολική και Δυτική Μακεδονία μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, ακόμη και προς την Αττική ή την Πάτρα, υπό συνθήκες αυξημένου κινδύνου για την υγεία τους. Οι διακομιδές αυτές δεν επιβαρύνουν μόνο το σύστημα υγείας, αλλά και τις οικογένειες, που καλούνται να ακολουθήσουν σε ένα δύσκολο και δαπανηρό ταξίδι» αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει με τον πλέον σαφή τρόπο τις βαθιές υγειονομικές ανισότητες μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Η έλλειψη επαρκών υποδομών εντατικής νοσηλείας για παιδιά δεν αποτελεί απλώς οργανωτική αδυναμία, αλλά κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη ΜΕΘ Παίδων σε όλα τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της περιφέρειας, καθώς και σε μεγάλα περιφερειακά νοσηλευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

«Η ισότιμη πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες εντατικής θεραπείας δεν μπορεί να εξαρτάται από τη γεωγραφική τους θέση, ούτε να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τους, λόγω ελλείψεων που παραμένουν άλυτες επί δεκαετίες», καταλήγει.

