Ο ΙΣΑ ζητά την άμεση αναστολή της είσπραξης του υπολοίπου clawback για το 2023

Την άμεση αναστολή της διαδικασίας είσπραξης του υπολοίπου του clawback για το έτος 2023, ζητάει με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του για την κατάργηση του μηχανισμού επιστροφής χρήματων προς τον ΕΟΠΥΥ, σε περίπτωση υπέρβασης του πλαφόν.

Συγκεκριμένα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στην επιστολή που απέστειλε στον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά και στη Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη και με κοινοποίηση στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρει τα εξής:

«Με την παρούσα επιστολή, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εμμένοντας στην πάγια θέση του για την κατάργηση του clawback, επανέρχεται στο κρίσιμο ζήτημα της επιβολής και είσπραξης του, με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης του υπολοίπου ποσού για το έτος 2023, το οποίο προβλέπεται να καταβληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις».

Σύμφωνα πάντα με τον ΙΣΑ, η εν λόγω εξέλιξη προκαλεί εύλογη ανησυχία και έντονο προβληματισμό στον ιατρικό κόσμο, καθώς λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένες οικονομικές επιβαρύνσεις από προηγούμενα έτη.

«Η συνέχιση αυτής της πρακτικής επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις, τόσο στη λειτουργία των ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυϊατρείων κλπ, όσο και στην ποιότητα και επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους», όπως αναφέρει ο επιστημονικός σύλλογος και συνεχίζει: «Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε την άμεση αναστολή της διαδικασίας είσπραξης του υπολοίπου clawback του 2023, έως την πλήρη αποπληρωμή των οφειλών του έτους 2022, καθώς και την επανεξέταση του συνολικού πλαισίου αποπληρωμής, με ρεαλιστικούς και βιώσιμους όρους».

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης τόνισε τα εξής: «Ο μηχανισμός του clawback έχει εξαντλήσει τα όρια αντοχής των παρόχων υγείας. Η συνέχιση της εφαρμογής του με τους ίδιους όρους απειλεί τη βιωσιμότητα των ιατρείων και υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας. Ζητούμε την άμεση αναστολή της είσπραξης για το 2023 και την ουσιαστική επανεξέταση του πλαισίου, με δίκαιους και βιώσιμους όρους, προς όφελος τόσο των ιατρών όσο και των ασφαλισμένων».

