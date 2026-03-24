ΕΙΝΑΠ: «Απλήρωτοι οι γιατροί για τις εφημερίες από την αρχή του έτους»

Την έντονη δυσαρέσκεια τους εκφράζουν οι γιατροί των νοσοκομείων της Αθήνας και του Πειραιά για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληρωμών των εφημεριών που πραγματοποίησαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026.

Σύμφωνα με την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), η κυβέρνηση έχει ακέραιη την ευθύνη για την καθυστέρηση έγκαιρης εκταμίευσης των αναγκαίων κονδυλίων.

Μάλιστα όπως επισημαίνει η ΕΙΝΑΠ στην ανακοίνωσή της: «Όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων στην ιδιωτική υγεία, το φάρμακο ή τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τα κονδύλια βρίσκονται άμεσα. Αντίθετα, για τους νοσοκομειακούς γιατρούς που εργάζονται σε συνθήκες εξάντλησης — με συνεχείς εφημερίες, τραγικές ελλείψεις προσωπικού και αυξημένες ανάγκες — η έγκαιρη πληρωμή «δεν είναι προτεραιότητα».

Οι γιατροί ζητούν το αυτονόητο, όπως τονίζει η ΕΙΝΑΠ, προειδοποιώντας ότι εάν δεν καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους από τις εφημερίες τους πριν από το Πάσχα, τότε θα προχωρήσουν απεργιακές κινητοποιήσεις: «Δεν ζητάμε χάρη αλλά το αυτονόητο: Να πληρωθούμε για τη δουλειά μας. Απαιτούμε άμεση εκταμίευση των αναγκαίων κονδυλίων και πλήρη καταβολή όλων των δεδουλευμένων εφημεριών.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι αν δεν υπάρξει άμεσα δημόσια δέσμευση για εκταμίευση και πληρωμή των εφημεριών πριν το Πάσχα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΑΠ θα αξιοποιήσει όλα τα συνδικαλιστικά και νομικά μέσα, καλώντας τους συναδέλφους σε επισχέσεις, στάσεις εργασίας και άλλες αγωνιστικές παρεμβάσεις».

Αυτοάνοσα νοσήματα: Πώς μπορούν να επηρεάσουν την όραση;

Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Νέα δωρεάν προγράμματα για την ψυχική υγεία των παιδιών και δημιουργία του Παγκόσμιου Κέντρο για τις Νευροεπιστήμης στην Ελλάδα

Καταγγελία ΦΣΑ: «Ηλεκτρονική πλατφόρμα μεταφέρει σε ασθενείς φάρμακα από …μίνι μάρκετ μέσω της WOLT»