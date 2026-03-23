Καταγγελία ΦΣΑ: «Ηλεκτρονική πλατφόρμα μεταφέρει σε ασθενείς φάρμακα από …μίνι μάρκετ μέσω της WOLT»

Την παράνομη πώληση φαρμάκων από φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν διαθέτουν άδεια φαρμακείου, κατά σαφή παράβαση της φαρμακευτικής και ποινικής νομοθεσίας, καταγγέλλει με επιστολή του στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ).

Σύμφωνα με τον ΦΣΑ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα WOLT εγγράφονται εμπορικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και φαρμακεία.

Διευκρινίζεται ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα μέσα στην πλατφόρμα, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραγγέλνουν προϊόντα εξ αποστάσεως, (π.χ τρόφιμα, διαφορά είδη κλπ) τα οποία παραδίδονται από συνεργαζόμενους διανομείς.

Ακόμη και τα νόμιμα φαρμακεία επιτρέπεται να διαθέτουν διαδικτυακά μόνο παραφαρμακευτικά προϊόντα, δερμοκαλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής. Ωστόσο η πώληση φαρμάκων, συνταγογραφούμενων ή μη, απαγορεύεται ρητά.

«Η νομοθεσία επισημαίνει ότι η αλόγιστη χρήση ακόμη και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη διάθεσή τους ιδιαίτερα επικίνδυνη.» όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΦΣΑ.

Τι ορίζει η νομοθεσία

Η φαρμακευτική νομοθεσία προβλέπει ότι η λιανική πώληση φαρμάκων και Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ), επιτρέπεται αποκλειστικά από νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία και μόνο δια χειρός φαρμακοποιού.

Η διαδικτυακή πώληση φαρμάκων απαγορεύεται πλήρως.

Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους αντιποιούνται το έργο του φαρμακοποιού, με πρόστιμα που φθάνουν έως και τις 200.000 ευρώ στις περιπτώσεις υποτροπής.

«Η διανομή φαρμάκων εκτός της νόμιμης εφοδιαστικής αλυσίδας απαγορεύεται σε όλους, ενώ η διάθεση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. επιτρέπεται αποκλειστικά από φαρμακεία.» ξεκαθαρίζει ο ΦΣΑ.

Μίνι μάρκες και ψιλικατζίδικα πωλούν ΜΗΣΥΦΑ

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μίνι μάρκετ και μικρές εμπορικές επιχειρήσεις σε Αθήνα και Κηφισιά διαθέτουν προς πώληση αναλγητικά φάρμακα όπως Depon και Depon Maximum μέσω της πλατφόρμας WOLT, ενώ σε μία περίπτωση τα προϊόντα διατίθενται και μέσω της πλατφόρμας BOX NOW.

Τα φάρμακα εμφανίζονται με φωτογραφίες και περιγραφές, σαν να επρόκειτο για απλά καταναλωτικά προϊόντα: « Το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το πώς προμηθεύονται τα φάρμακα οι επιχειρήσεις, καθώς η πώληση από φαρμακαποθήκες επιτρέπεται μόνο προς φαρμακεία, κλινικές και νοσοκομεία.» αναφέρει ο ΦΣΑ.

Ορατός ο κίνδυνος για «φάρμακα- μαϊμού»

Ο ΦΣΑ προειδοποιεί ότι η παράνομη διακίνηση φαρμάκων από μη εξουσιοδοτημένα καταστήματα δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους καταναλωτές, καθώς τα προϊόντα μπορεί να προέρχονται από μη ελεγχόμενες πηγές ή να είναι πλαστά.

«Η πρακτική αυτή συνιστά παραβίαση της φαρμακευτικής και ποινικής νομοθεσίας και απαιτεί άμεση διερεύνηση και επιβολή κυρώσεων», σύμφωνα με τον ΦΣΑ που ζητάει τη δίωξη όσων εμπλέκονται στην παράνομη πώληση και όσων αντιποιούνται το έργο του φαρμακοποιού, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να διασφαλιστεί η τήρηση της νομιμότητας.

Διαβάστε επίσης

