Γεωργιάδης: «Δεν κλείνει η Μονάδα Αιμοκάθαρσης στην Αίγινα» – Οι νεφροπαθείς συνεχίζουν τις θεραπείες τους στο νησί

Στην Αίγινα θα συνεχίσουν να κάνουν τις θεραπείες τους οι νεφροπαθείς που χρειάζονται αιμοκάθαρση, μετά από προσωπική παρέμβαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Η συμφωνία επιτευχθεί δυο ημέρες πριν ξεκινήσει η ταλαιπωρία των εννέα ηλικιωμένων ασθενών, που από σήμερα θα αναγκάζονταν να ταξιδεύουν σχεδόν καθημερινά, από το νησί σε μονάδα αιμοκάθαρσης του Πειραιά ή στα Νοσοκομεία Τζάνειο και Νικαίας. Ωστόσο αυτός ο Γολγοθάς, που θα επιβάρυνε ακόμα περισσότερο την εύθραυστη υγεία τους, τελικά απεφεύχθη ύστερα από τη συμφωνία του κυρίου Γεωργιάδη με τον νεφρολόγο της Μονάδας αιμοκάθαρσης του νησιού, για τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Θυμίζουμε ότι το ζήτημα προέκυψε μετά από έλεγχο της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος κατέδειξε ότι η μονάδα δεν διέθετε βεβαίωση καλής λειτουργίας απαραίτητη για τη συνέχιση της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, όπως εξήγησε ο υπουργός. Η έλλειψη της πιστοποίησης οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της διαδικασίας πληρωμών και δημιούργησε ανησυχία στους νεφροπαθείς οι οποίοι συνέχισαν να εξυπηρετούνται τακτικά στη μονάδα. Η άρνηση του ΕΟΠΥΥ να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό που είναι λίγο παραπάνω από 192.000 ευρώ για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2019 έως και τον Ιουλίου του 2020 που η μονάδα δεν διέθετε την πιστοποίηση, οδήγησε ένα βήμα πριν το «λουκέτο» της Μονάδας.

Ωστόσο ο υπουργός Υγείας παρενέβη τηλεφωνικά στην εκπομπή του Action24, που συνομίλησε ζωντανά με τον νεφρολόγο Μανώλη Λογοθέτη.

Ο υπουργός τόνισε ότι στόχος του είναι να μη ταλαιπωρηθούν οι ασθενείς και δήλωσε πως «πιστεύω βρήκαμε μια λύση», εξηγώντας ότι ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να προχωρήσει σε πληρωμή και να συναφθεί νέα σύμβαση, αρκεί να υπάρξει συναίνεση και να συνεχιστεί η λειτουργία της μονάδας από αύριο.

Ο νεφρολόγος αποδέχθηκε την πρόταση και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει κανονικά να εξυπηρετεί τους ασθενείς. Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει απευθυνθεί τρεις φορές στον οργανισμό χωρίς να λάβει απάντηση, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης λύσης.

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ θα εγκρίνει την εξόφληση και θα δρομολογήσει τη νέα σύμβαση, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της μονάδας.

ΕΟΦ: Σε ετοιμότητα για πιθανές ελλείψεις φαρμάκων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Αιμοδοσία και εθελοντισμός: Η γιορτή του Open School Days με τη συμμετοχή του ΕΚΕΑ και 44 σχολείων, στην Αριστοτέλους

Τα 10 φρούτα με την περισσότερη πρωτεΐνη