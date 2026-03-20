ΕΟΠΥΥ: Το χρονικό της διακοπής της σύμβασης με τη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην Αίγινα

Μετά από σχετικό αίτημα του ιδιώτη παρόχου της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην Αίγινα, λύθηκε οριστικά η σύμβαση του ΕΟΠΥΥ. Μάλιστα, η μεταβατική περίοδο εξυπηρέτησης των ασθενών ολοκληρώθηκε σήμερα, 20 Μαρτίου 2026.

Την παραπάνω απάντηση δίνει ο ΕΟΠΥΥ στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Νεφροπαθών, ο οποίος νωρίτερα σήμερα κατηγόρησε τον Οργανισμό ότι ευθύνεται για το «λουκέτο» της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, με αποτέλεσμα εννέα ηλικιωμένοι ασθενείς να είναι αναγκασμένοι να μεταβαίνουν σε Μονάδες στον Πειραιά για αιμοκάθαρση.

Ο ΕΟΠΥΥ στην ανακοίνωση του δημοσιοποιεί το χρονικό της οριστικής λύσης της συνεργασίας, ενώ, παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι έχουν ήδη ληφθεί όλα τα μέτρα για την ομαλή ένταξη των δικαιούχων σε άλλες συμβεβλημένες μονάδες και δημόσια νοσοκομεία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ

«Στις 31.12.25 ο νόμιμος εκπρόσωπος της συγκεκριμένης ΜΧΑ υπέβαλε στις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ αίτημα διακοπής της από 30.7.20 σύμβασης που είχε συνάψει με τον Οργανισμό και με ημερομηνία λήξης την 29.7 .2026. Σε συνέχεια του προαναφερθέντος αιτήματος της ΜΧΑ, υπεγράφη και αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 16.1.26 η λύση της σύμβασης, με ρητή πρόβλεψη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, την εξυπηρέτηση των δικαιούχων για δύο μήνες ήτοι έως 20.03.26 προκειμένου οι δικαιούχοι να ενταχθούν ομαλά σε αντίστοιχο πρόγραμμα άλλης ΜΧΑ ή ΜΤΝ.

Τα αναφερόμενα οικονομικά προβλήματα της ΜΧΑ αφορούν την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2019 έως και τον Ιούνιο του 2020, κατά την οποία η ΜΧΑ δεν διατηρούσε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς δεν διέθετε την απαιτούμενη εκ του νόμου βεβαίωση καλής λειτουργίας.

Προς τον σκοπό εξεύρεσης λύσης προς όφελος των δικαιούχων περίθαλψης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 16.03.26 στα γραφεία της Διοίκησης, με συμμετέχοντες τους εκπροσώπους της ΜΧΑ και υπηρεσιακά στελέχη του Οργανισμού, κατά την οποία συζητήθηκε η δυνατότητα άμεσης υποβολής αίτησης, συνοδευόμενης από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να συναφθεί εκ νέου σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Στην πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ, το νεφρολογικό κέντρο διατύπωσε αρνητική πρόθεση, σύμφωνα με την από 18.3.26 επιστολή του.

Ως εκ τούτου, ο ΕΟΠΥΥ ενημέρωσε τόσο όλους τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς όσο και την αρμόδια Υ.Π.Ε. σχετικά με τη διακοπή της σύμβασης με το Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού.

Για τους παραπάνω λόγους, εφεξής η εξυπηρέτηση των αιμοκαθαρόμενων ασθενών θα παρέχεται πλέον από το δίκτυο των συμβεβλημένων παρόχων που λειτουργούν Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.), καθώς και από τα Δημόσια Νοσοκομεία που διαθέτουν Μονάδες Τεχνητού Νεφρού. Το πλησιέστερο σημείο εξυπηρέτησης των δικαιούχων περίθαλψης σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Μονάδες βρίσκονται στο Δήμο του Πειραιά.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα τακτικής αιμοκάθαρσης σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ενδεικτικά αναφέρονται το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» και το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο») ή σε συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδες Τεχνητού Νεφρού της περιοχής αρμοδιότητας ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ Πειραιά, οι οποίες μπορούν να αναζητηθούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού www.eopyy.gov.gr στην ενότητα ΠΟΛΙΤΕΣ, υπο-ενότητα ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ.

Εναλλακτικά κι εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες ιατρικές ενδείξεις, μπορούν να μεταβούν σε πρόγραμμα περιτοναϊκής κάθαρσης που γίνεται κατ’ οίκον, η οποία επίσης αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ με μηδενική συμμετοχή ασφαλισμένου, υπό την καθοδήγηση των ιατρών της εξειδικευμένης μονάδας περιτοναϊκής κάθαρσης του Νεφρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά “Τζάνειο”, η οποία παρέχει φροντίδα, εκπαίδευση ασθενών και τακτική παρακολούθηση για τη μέθοδο της περιτοναϊκής κάθαρσης».

