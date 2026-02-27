Σφοδρές αντιδράσεις για το «λουκέτο» στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Αίγινας – O πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Νεφροπαθών στο topontiki.gr

Δεκαπέντε νεφροπαθείς, πολλοί εκ των οποίων από 80 έως και 90 ετών, θα υποβάλλονται σε μια απάνθρωπη ταλαιπωρία, γιατί από τις 20 Μαρτίου 2026 θα αναγκάζονται να πηγαινοέρχονται τρεις φορές την εβδομάδα από την Αίγινα στον Πειραιά, προκειμένου να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση, καθώς η ιδιωτική Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) αναμένεται να κλείσει, μετά από απόφαση του ΕΟΠΥΥ.

Τα παραπάνω καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών με επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αλλά και τον πρωθυπουργό, Κυριακό Μητσοτάκη. Στην ίδια επιστολή επισυνάπτεται και έγγραφο από τους νεφροπαθείς του νησιού που ζητούν να συνεχίσει τη λειτουργία της η ΜΤΝ. Μάλιστα αποδίδουν την ευθύνη του «λουκέτου» αποκλειστικά στον ΕΟΠΥΥ, καθώς όπως επισημαίνουν ο Οργανισμός, έξι χρόνια μετά και παρά τις υποσχέσεις που έχει δώσει ότι θα λυθεί το ζήτημα, δεν έχει πληρώσει τα έξοδα που είχε η ιδιωτική ΜΤΝ, το 2020 κατά την περίοδο της πανδημίας που συνέχιζαν να πραγματοποιούν τις αιμοκαθάρσεις τους οι ασθενείς του νησιού, με συνέπεια να ζητήσει την λήξη της σύμβασή της με τον ΕΟΠΥΥ.

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Νεφροπαθών, Γρηγόρης Λεοντόπουλος, μιλώντας στο topontiki.gr αναφέρει: «Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την άρνηση που φτάνει στα όρια της εμμονής. Τελικά τα κατάφεραν! Μετά από εφτάχρονες προσπάθειες να μείνει ζωντανή η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Αίγινας, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ κατάφερε να τη κλείσει και να καταδικάσει 15 νεφροπαθείς σε ένα μαρτύριο που όμοιό του δεν υπάρχει, καταγγέλλοντας τη σύμβαση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με τον ΕΟΠΥΥ», μας είπε ο κ. Λεοντόπουλος.

Ο ίδιος θεωρεί ότι ο ΕΟΠΥΥ με την άκαμπτη στάση του ανάγκασε τελικά την ΜΤΝ να ζητήσει την καταγγελία της σύμβασής της: «Εάν τους είχαν εξοφλήσει τα χρήματα που τους χρωστάνε, δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο», όπως μας είπε.

Ο Γολγοθάς των νεφροπαθών

Σύμφωνα με τους νεφροπαθείς του νησιού αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη ουσιαστικά τους αναγκάζει ή να φύγουν από τα σπίτια τους και να νοικιάσουν νέα κατοικία στον Πειραιά, ή να υποβάλλονται σε ένα αδιανόητο μαρτύριο τρεις φορές την εβδομάδα ταξιδεύοντας με το πλοίο της γραμμής στον Πειραιά.

«Ξέρεις τι είναι να ταξιδεύεις με πλοίο με 6 πίεση; Δεκαπέντε νεφροπαθείς, πολλοί από αυτούς ογδόντα και ενενήντα χρόνων, να ξεκινάνε τρεις φορές την εβδομάδα κάθε πρωί, με βροχή, κρύο, καύσωνα, απαγορευτικά, να πηγαίνουν στο λιμάνι της Αίγινας, να περιμένουν να μπουν στο πλοίο για τον Πειραιά και από εκεί με ένα ταξί να πάνε σε κάποια Μονάδα για αιμοκάθαρση. Μετά από τέσσερις ώρες αιμοκάθαρσης (που δεν είναι και το πιο ευχάριστο και ανώδυνο πράγμα) ξανά σε ένα ταξί πάλι, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται, για να προλάβουν το πλοίο. Για να επιστρέψουν με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες στο σπίτι τους, στην Αίγινα. Το φαντάζεστε αυτό πόσο ευχάριστο είναι να επαναλαμβάνεται 156 φορές το χρόνο;».

Ο ΕΟΠΥΥ θα πληρώνει 175.000 το χρόνο

Σύμφωνα με τον κ. Λεοντόπουλο η αναστολή λειτουργίας της ΜΤΝ θα κοστίσει πολύ ακριβά στον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά, όπως αναφέρει, 715 ευρώ τον μήνα κοστίζουν μόνο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια συν 255 ευρώ τα έξοδα μετακίνησης με ταξί από το λιμάνι του Πειραιά ως τη Μ.Τ.Ν. που θα γίνεται η αιμοκάθαρση, σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ.

«Με μια απλή αριθμητική πράξη: Έχουμε 715 + 255 = 970 ευρώ το μήνα x 12 μήνες x 15 ασθενείς = 174.600ευρώ το χρόνο. Μα βρε αθεόφοβοι, τόσα είναι αυτά που χρωστάτε στη Μ.Τ.Ν. Αίγινας! Θα μπορούσαν να τα έχουν δώσει και να έχει λυθεί το πρόβλημα, αλλά προφανώς ο ΕΟΠΥΥ προτιμάει και να καταταλαιπωρεί τους νεφροπαθείς και να πληρώνει το ποσό αυτό κάθε χρόνο», καταλήγει ο κ. Λεοντόπουλος που ζητάει την άμεση παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ώστε οι νεφροπαθείς να συνεχίσουν την αιμοκάθαρση στην Αίγινα.

