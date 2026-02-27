Το «θαυματουργό» συστατικό που ρυθμίζει την πείνα και ρίχνει τη χοληστερόλη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αν και οι πρωτεϊνούχες κρεατοφαγικές δίαιτες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς στα social media, η παντοδυναμία των φυτικών ινών είναι αδιαμφισβήτητη επιστημονικά, όσον αφορά αυτά που έχουν να προσφέρουν στον οργανισμό.
Οι φυτικές ίνες συνδέονται με καλύτερο έλεγχο της όρεξης, χαμηλότερη χοληστερόλη, πιο σταθερή διάθεση, καθαρότερο δέρμα και μειωμένο κίνδυνο καρδιοπάθειας και καρκίνου του παχέος εντέρου.
Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν μάλιστα ότι βοηθούν το σώμα να ρυθμίζει την πείνα με τρόπους που θυμίζουν τη δράση των δημοφιλών ενέσιμων φαρμάκων απώλειας βάρους, χωρίς φάρμακα, αυστηρούς περιορισμούς ή ακραία μείωση θερμίδων.
«Πρόκειται για τα πιο σταθερά προστατευτικά θρεπτικά συστατικά στις μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες», εξηγεί η η διατροφολόγος Emma Bardwell, «και συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας, διαβήτη τύπου 2 και καρκίνου του παχέος εντέρου. Κι όμως, το 96% του Ηνωμένου Βασιλείου δεν πλησιάζει καν τη συνιστώμενη πρόσληψη» σχολιάζει.
Το σημαντικό είναι ότι οι φυτικές ίνες μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του βάρους χωρίς να χρειάζεται εμμονή στη μείωση θερμίδων. «Όταν αυξάνουμε τις φυτικές ίνες σταδιακά και στρατηγικά, οι αλλαγές στην ενέργεια, την όρεξη και την πέψη μπορεί να είναι εκπληκτικά γρήγορες. Αυτό είναι απίστευτα ενθαρρυντικό» συμπληρώνει.
Στο βιβλίο της, «The Fibre Effect», η ειδικός εξηγεί πώς το μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να αρχίσει να ανταποκρίνεται μέσα σε 48 ώρες, με πρώτες βελτιώσεις στην πέψη και το αίσθημα κορεσμού, αλλά και τα πιο μακροπρόθεσμα οφέλη, όπως η μείωση της χοληστερόλης, να ακολουθούν μέσα σε εβδομάδες και μήνες.
Το μεγαλύτερο λάθος, λέει η διατροφολόγος, είναι να προσπαθούμε να καταναλώσουμε μεγάλες ποσότητες μονομιάς. «Το κλειδί δεν είναι να εμπλουτίσουμε ένα μόνο γεύμα με φυτικές ίνες, αλλά να τις μοιράσουμε μέσα στην ημέρα».
Οι περισσότεροι καταναλώνουν περίπου 16–18 γρ. την ημέρα. «Ο στόχος είναι τα 30 γρ. Το κενό αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να καλυφθεί απ’ όσο νομίζετε» συμπληρώνει.
Στο βιβλίο της προτείνει απλές αλλαγές:
Πρωινό
Μεσημεριανό
Βραδινό
Οι διαλυτές φυτικές ίνες βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου και της χοληστερόλης, ενώ οι αδιάλυτες διευκολύνουν την κινητικότητα του εντέρου. Ωστόσο, τα περισσότερα φυτικά τρόφιμα περιέχουν συνδυασμό και των δύο, σημειώνει η ειδικός, τονίζοντας ότι μεγαλύτερη σημασία έχει η ποικιλία πηγών – φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηροί καρποί, σπόροι και δημητριακά ολικής άλεσης – παρά η εμμονή με την κατηγοριοποίηση.
Η άποψη ότι όσοι έχουν φλεγμονώδη νόσο του εντέρου πρέπει να αποφεύγουν εντελώς τις φυτικές ίνες θεωρείται πλέον ξεπερασμένη, σύμφωνα με την Bardwell. Εκτός εξάρσεων, οι ίνες από φρούτα, λαχανικά και ολόκληρες τροφές μπορούν να υποστηρίξουν το μικροβίωμα.
Προβλήματα εμφανίζονται κυρίως με απομονωμένες ίνες (όπως ινουλίνη) που προστίθενται σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, οι οποίες σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν έντονο φούσκωμα. «Δώστε προτεραιότητα στις ίνες από ολόκληρα φυτικά τρόφιμα» συμβουλεύει
Η αύξηση των ινών μπορεί να προκαλέσει αέρια, φούσκωμα ή ήπιες κράμπες, καθώς τα μικρόβια του εντέρου παράγουν υδρογόνο, μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα κατά τη ζύμωση, σύμφωνα με τη διατροφολόγο.
Επιπλέον, το ελαφρύ φούσκωμα μετά το φαγητό είναι φυσιολογικό. Όμως επίμονα ή έντονα συμπτώματα, ειδικά με πόνο ή ανεξήγητη απώλεια βάρους, πρέπει να αξιολογούνται από γιατρό.
Πρακτικές συμβουλές:
Αν το φούσκωμα επιμένει, συμβουλευτείτε επαγγελματία υγείας για εξατομικευμένη καθοδήγηση.
Οι φυτικές ίνες δεν είναι «μόδα» ούτε συμπλήρωμα της τελευταίας στιγμής. Είναι θεμέλιο της καλής υγείας. Και το πιο ενθαρρυντικό; Δεν απαιτούν ακραίες αλλαγές, αλλά μικρές, σταθερές βελτιώσεις στο καθημερινό μας πιάτο.
Πηγή: ygeiamou
Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη
Υγειονομικοί συγκεντρώνουν υπογραφές κατά του υπουργού Υγείας μετά τα επεισόδια στο Νοσοκομείο Νίκαιας
Έρπης Ζωστήρας: 1 στους 3 ενήλικες θα νοσήσει – Ποιες ηλικίες «χτυπάει» η νόσος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.