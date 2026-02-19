Καρκίνος παχέος εντέρου: Το τρόφιμο που μειώνει τον κίνδυνο έως και 20%

Ο κορυφαίος ογκολόγος καθηγητής Justin Stebbing, μας προτρέπει να προσθέσουμε ένα δημοφιλές προϊόν στη διατροφή μας για την προφύλαξη της εντερικής υγείας.

Το γιαούρτι εκτός από αγαπημένο γαλακτοκομικό τρόφιμο, θεωρείται αντικαρκινικός σύμμαχος για το έντερο λόγω της περιεκτικότητας τους σε ωφέλιμα βακτήρια που αναχαιτίζουν τον κίνδυνο της νόσου έως και 20%. Ποια είναι η ιδανική ποσότητα γιαουρτιού την ημέρα σύμφωνα με τον ογκολόγο;

Προτιμήστε τα απλά γιαούρτια

«Τα στοιχεία που προκύπτουν υποδεικνύουν ότι η τακτική κατανάλωση γιαουρτιού μπορεί να έχει προστατευτική επίδραση έναντι ορισμένων επιθετικών μορφών καρκίνου [του εντέρου]» και συγκεκριμένα 1 μερίδα την ημέρα παρέχει στο έπακρο τις θρεπτικές ιδιότητές του. Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα γιαούρτια όμοια διατροφική και αντικαρκινική αξία, όπως προειδοποίησε ο ειδήμονας.

«Διαφορετικές διαδικασίες ζύμωσης μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη διαφορετικών επίπεδων ωφέλιμων βακτηρίων, γι’ αυτό αναζητήστε γιαούρτια που παράγονται από ζωντανές καλλιέργειες», δήλωσε ο καθηγητής Stebbing και όπως συμπλήρωσε τα απλά, μη ζαχαρούχα και πλήρη σε λιπαρά είδη τείνουν να έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε χορταστικές πρωτεΐνες και χαμηλότερη ποσότητα ζάχαρης, καθώς και πρόσθετων.

Τι παρατηρεί ο καθηγητής

Βάσει της μελέτης του επιστήμονα, αποδείχτηκε ότι όσοι κατανάλωναν τουλάχιστον δύο μερίδες γιαούρτι την εβδομάδα σε διάστημα τριών δεκαετιών, είχαν κατά 1/5 λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από έναν συγκεκριμένο τύπο καρκίνου του εντέρου.

Ειδικότερα, είχαν μειώσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης όγκων λόγω των bifidobacterium τους– έναν τύπο βακτηρίων που υπάρχει στο έντερο και είναι ευεργετικός, βοηθώντας στην πέψη των φυτικών ινών και στην αποτροπή των λοιμώξεων. Είναι επίσης παρόν το bifidobacterium σε ορισμένους τύπους καρκίνου του εντέρου, αν και δεν πιστεύεται ότι είναι η αιτία πίσω από την πάθηση.

Επιπλέον, το γιαούρτι μπορεί να έχει και αντιφλεγμονώδη δράση στην επένδυση του εντέρου, η οποία μειώνει περαιτέρω τον κίνδυνο καρκίνου. Η μελέτη του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 130.000 άτομα, δεν είναι η πρώτη που εντοπίζει μια σχέση μεταξύ των γαλακτοκομικών προϊόντων και της προστασίας από τον καρκίνο του εντέρου. Βρετανική έρευνα, διαπίστωσε ότι η αύξηση της ημερήσιας πρόσληψης γάλακτος κατά μόλις ένα ποτήρι την ημέρα θα μπορούσε να περιορίσει εξίσου την απειλή. Τόσο τα θρεπτικά εντερικά ζωύφια, όσο και η μεγάλη ποσότητα ασβεστίου του γάλακτος δρουν ως αντικαρκινική ασπίδα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Cancer Research UK, το 54% όλων των καρκίνων του εντέρου θα μπορούσε να προληφθεί με έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Οι συστάσεις του καθηγητή Stebbing έρχονται εν μέσω μιας παγκόσμιας επιδημίας καρκίνου του εντέρου σε ηλικίες κάτω των 50 ετών – πολλοί από τους οποίους είναι κατά τα άλλα γυμνασμένοι και υγιείς.

