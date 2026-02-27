search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 16:35
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

27.02.2026 13:35

Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη

diabetes_new_123

Εάν καταναλώνετε πολύ συχνά μέσα στην εβδομάδα κόκκινο κρέας τότε ίσως χρειαστεί να μειώσετε τη συχνότητα και να προσθέσετε στις διατροφικές σας συνήθειες περισσότερα λαχανικά και φρούτα, καθώς έχετε 49% μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσετε από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Στο παραπάνω συμπέρασμα καταλήγεις μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο “British Journal of Nutrition”, σύμφωνα με την Ελληνική Ιατρική Εταιρία Παχυσαρκίας.

Αναλυτικά, στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάστηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ της συνολικής, επεξεργασμένης και μη επεξεργασμένης πρόσληψης κόκκινου κρέατος και της εμφάνισης διαβήτη και αξιολογήθηκαν τα στατιστικά αποτελέσματα υποκατάστασης εναλλακτικών πηγών πρωτεΐνης για το κόκκινο κρέας.

Η ανάλυση δεδομένων της μελέτης περιλάμβανε 34.737 ενήλικες, μέσης ηλικίας 45,8 ετών, στις ΗΠΑ και διαπίστωσε ότι η υψηλότερη κατανάλωση κόκκινου κρέατος συσχετίστηκε με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη.

Μετά την προσαρμογή για δημογραφικά στοιχεία, δηλαδή τρόπο ζωής, κοινωνικοοικονομική κατάσταση και διατροφικές συνήθειες (συμπεριλαμβανομένων φρούτων, λαχανικών, πουλερικών, ψαριών, αυγών, γαλακτοκομικών προϊόντων, φυτικών πρωτεϊνών, δημητριακών ολικής άλεσης, καφέ, ζαχαρούχων ποτών και σωματικού βάρους), η κατανάλωση κόκκινου κρέατος συσχετίστηκε σημαντικά με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη. 

Τα ευρήματα

Σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες με τη χαμηλότερη πρόσληψη κόκκινου κρέατος, όσοι βρίσκονταν στο υψηλότερο πεμπτημόριο είχαν αυξημένες πιθανότητες διαβήτη κατά 49%. Παρόμοια ευρήματα, 47% αύξηση κινδύνου, παρατηρήθηκαν για την πρόσληψη επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος.

Κάθε επιπλέον μερίδα πρόσληψης κόκκινου κρέατος ανά ημέρα αντιστοιχούσε σε 16% υψηλότερες πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι συμμετέχοντες που αντικατέστησαν μία μερίδα κόκκινου κρέατος την ημέρα με φυτικές πηγές πρωτεΐνης, όπως ξηρούς καρπούς, σπόρους, όσπρια και προϊόντα σόγιας, είχαν 14% χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη και αυτοί που αντικατέστησαν το κόκκινο κρέας με πουλερικά, γαλακτοκομικά ή δημητριακά ολικής αλέσεως παρουσίασαν μείωση στις πιθανότητες διαβήτη κατά 11%-12%.

Συμπέρασμα

Επομένως, η υψηλότερη πρόσληψη επεξεργασμένου και μη επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και η αντικατάστασή του με φυτικές πηγές πρωτεΐνης, πουλερικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και δημητριακά ολικής άλεσης, συσχετίζεται με χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη.

