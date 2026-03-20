«Λουκέτο» στη Μονάδα Αιμοκάθαρσης της Αίγινας – Μεγάλη ταλαιπωρία για τους ασθενείς που θα μεταβαίνουν στον Πειραιά

Κλείνει, τελικά, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Αίγινας με συνέπεια από την ερχόμενη Δεύτερα, 23 Μάρτιου 2026, οι εννέα υπερήλικες νεφροπαθείς του νησιού, να υποβάλλονται σε μια ασύλληπτη ταλαιπωρία καθώς θα αναγκάζονται να μεταβαίνουν με το πλοίο της γραμμής στον Πειραιά, προκειμένου να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, τρεις ή και περισσότερες φορές την εβδομάδα.

Τα παραπάνω καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Νεφροπαθών ασθενών υπό αιμοκάθαρση “Γ. Καστρινάκης”, σε μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση που φέρεται κατά της Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη. Ο σύνδεσμος τονίζει ότι η οριστική άρνηση του Οργανισμού να καταβάλει τα οφειλόμενα λίγο παραπάνω από 192.000 ευρώ από τον Οκτώβριο του 2019 έως και τον Ιουλίου του 2020, οδήγησε στο κλείσιμο της Μονάδας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ανακοίνωση, που υπογραφεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γρηγόρης Λεοντόπουλος απευθύνεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο προσκαλεί: «να εγκαινιάσει το νέο “lifestyle” μοντέλο αιμοκάθαρσης του ΕΟΠΥΥ: μια συχνή – σχεδόν καθημερινή – δωρεάν ημερήσια “κρουαζιέρα” στον Σαρωνικό για τους ηλικιωμένους νεφροπαθείς του νησιού να ταξιδεύουν, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες» όπως τονίζει ειρωνικά.

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου

Αναλυτικά ο Σύνδεσμος Νεφροπαθών ασθενών υπό αιμοκάθαρση “Γ. Καστρινάκης” αναφέρει: « Την Παρασκευή 13.03.2026, στο Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Δήμαρχος Αίγινας και οι τοπικοί βουλευτές, παρουσία του ιατρού της ΜΤΝ Αίγινας, ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα ότι επιτεύχθηκε «οριστική λύση» για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του νησιού.

Δυστυχώς, υπολόγιζαν χωρίς την «ξενοδόχο».

Η “αυτοκράτειρα” του ΕΟΠΥΥ, με μια κίνηση που θυμίζει ρωμαϊκή αρένα, έτεινε τον αντίχειρα προς τα κάτω, στέλνοντας νεφροπαθείς 70, 80 και 90 ετών στον “λάκκο των λεόντων”.

Τη Δευτέρα 23/03/2026, οι νεφροπαθείς της Αίγινας θα μεταβούν στη Μ.Τ.Ν. του νησιού, διότι κανείς δεν τους ενημέρωσε από τον ΕΟΠΥΥ για το αντίθετο, ως όφειλε – και τον λόγο πλέον θα έχει ο εισαγγελέας. Και τούτο διότι ο ΕΟΠΥΥ προτιμά να πληρώνει 1.000 ευρώ τον μήνα σε οδοιπορικά για τη μετάβασή τους στον Πειραιά και να τους ταλαιπωρεί, αντί να δώσει λύση – εκτός αν η ηγεσία περιμένει από τους ασθενείς να φτάνουν στον Πειραιά… κολυμπώντας. Το καθημερινό μαρτύριο ξεκινά την προσεχή Δευτέρα 23.03.2026.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Μετά τον αδιαμφισβήτητο επικοινωνιακό θρίαμβο της 10.09.2025, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε ένα ακόμα πολιτικό υπερθέαμα, αυτή τη φορά στο λιμάνι της Αίγινας.

Μη χάσετε την ευκαιρία να εγκαινιάσετε το νέο, “lifestyle” μοντέλο αιμοκάθαρσης του ΕΟΠΥΥ: μια συχνή – σχεδόν καθημερινή – δωρεάν ημερήσια “κρουαζιέρα” στον Σαρωνικό για τους ηλικιωμένους νεφροπαθείς του νησιού. Σας περιμένουμε να επιβιβαστείτε μαζί τους στο πλοίο της γραμμής – ιδανικό σκηνικό για τα social media, με φόντο το απέραντο γαλάζιο – να τους συνοδεύσετε στις τέσσερις ώρες “χαλάρωσης” πάνω στο μηχάνημα στον Πειραιά και να επιστρέψετε μαζί τους, κατακουρασμένος από το καθήκον, πίσω στο νησί. Ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες και τα τυχόν απαγορευτικά.

Είναι βέβαιο πως, καθώς θα ποζάρετε χαμογελαστός στο κατάστρωμα δίπλα στους εξαντλημένους ασθενείς, θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι τα 180.000 ευρώ του ΕΟΠΥΥ θα μπορούσαν να έχουν δοθεί για να εξοφληθούν τα οφειλόμενα στην κλινική (αφού ουδείς αμφισβητεί ότι έχουν πράγματι παρασχεθεί οι υπηρεσίες αιμοκάθαρσης, σε δικαιούχους περίθαλψης του Οργανισμού), ώστε να έχει λυθεί το πρόβλημα και να έχει αποφευχθεί η ασύλληπτη ταλαιπωρία των ανθρώπων αυτών.

Αλλά αλίμονο, εσείς προτιμάτε να στηρίζετε τη διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, η οποία επενδύει στην καταταλαιπώρηση των νεφροπαθών, πληρώνοντας το ίδιο ποσό κάθε χρόνο, όχι για την παροχή υπηρεσιών αιμοκάθαρσης στο νησί της Αίγινας, αλλά για τη μεταφορά των ασθενών στην ηπειρωτική χώρα και την παροχή αιμοκάθαρσης σε μονάδες του Πειραιά, εις βάρος της υγείας και της αξιοπρέπειας των νεφροπαθών νησιωτών».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Αλήθεια, κύριε πρωθυπουργέ, ποιο είναι το όφελος της κυβέρνησής σας, όταν επιλέγει να πληρώνει ακριβότερο τίμημα (νοσηλεία στον Πειραιά πλέον οδοιπορικά μετάβασης), μόνο και μόνο για να μετατρέψει έναν 80χρονο νεφροπαθή νησιώτη σε εξαντλημένο “Οδυσσέα του Σαρωνικού”, στερώντας του το αυτονόητο δικαίωμα να λαμβάνει θεραπεία στον τόπο του; Μήπως αυτό αγγίζει τα όρια του σαδισμού;».

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω 50% του φτωχού πληθυσμού της χώρας δεν έχει πρόσβαση στον οδοντίατρο

Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο»: Εγκαίνια τεσσάρων υπερσύγχρονων χειρουργικών τραπεζιών – Δωρεά της Βουλής

Οι στατίνες δεν είναι μόνο για τους μεσήλικες – Πέντε παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων σε κάθε ηλικία