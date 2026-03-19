Οι στατίνες δεν είναι μόνο για τους μεσήλικες – Πέντε παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων σε κάθε ηλικία

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα χάπια για τη μείωση της κακής χοληστερίνης (LDL) αφορούν τους μεσήλικες. Ωστόσο, οι νέες οδηγίες για τη χοληστερόλη από το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας (ACC) και την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) αλλάζουν τις κατευθυντήριες οδηγίες επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να πάρει κάποιος στατίνες από την ηλικία των 30 ετών ή ακόμα και πιο νωρίς.

Σύμφωνα με άρθρο του everydayhealth.com παρακάτω είναι οι πέντε παράγοντες που πρέπει να γνωρίζετε για τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και τι σημαίνει σε κάθε ηλικία.

1. Οι καρδιολόγοι επανεξετάζουν ποιος μπορεί να ωφεληθεί περισσότερο από τις στατίνες

Ο στόχος δεν είναι να ξεκινήσουν όλοι με στατίνες ή άλλο φάρμακο που μειώνει τη χοληστερόλη το συντομότερο δυνατό, αλλά μάλλον να εντοπιστεί ποιος θα μπορούσε να ωφεληθεί από μια προηγούμενη παρέμβαση.

«Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος, τόσο ισχυρότερες είναι οι συστάσεις για θεραπεία», λέει η Pamela Morris, MD, καρδιολόγος και καθηγήτρια στο Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας στο Τσάρλεστον.

«Στην ηλικία των 30 ετών, κάποιος που διατρέχει οριακό κίνδυνο μπορεί ήδη να είναι πιο πιθανό να ωφεληθεί από μια στατίνη παρά να υποστεί βλάβη- και αυτό το όφελος γίνεται πιο εμφανές σε υψηλότερα επίπεδα κινδύνου», λέει.

Ο κίνδυνος μπορεί να ταξινομηθεί ως χαμηλός, οριακός, μεσαίος, υψηλός ή πολύ υψηλός, με βάση παράγοντες όπως τα τρέχοντα επίπεδα χοληστερόλης, ο διαβήτης, το κάπνισμα, το βάρος και το οικογενειακό ιστορικό.

Οι ενημερωμένες οδηγίες καθορίζουν τους ακόλουθους στόχους για τα επίπεδα LDL χοληστερόλης:

Κάτω από 100 mg/dL για άτομα οριακού ή ενδιάμεσου κινδύνου

Κάτω από 70 mg/dL για άτομα υψηλού κινδύνου

Κάτω από 55 mg/dL για άτομα πολύ υψηλού κινδύνου

2. Ο κίνδυνος καρδιακών παθήσεων συχνά ξεκινά νωρίτερα από ό,τι νομίζουν οι άνθρωποι

Οι νέες οδηγίες βασίζονται σε ένα αυξανόμενο σύνολο ερευνών που δείχνουν ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις αναπτύσσονται σταδιακά – συχνά πολύ πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

«Γνωρίζουμε ότι η χοληστερόλη αρχίζει να συσσωρεύεται στις αρτηρίες πολλά χρόνια, αν όχι δεκαετίες, πριν από την πρώτη καρδιακή προσβολή κάποιου, συχνά ακόμη και πριν από την ηλικία των 30 ετών», λέει η Ann Marie Navar, MD, PhD , καρδιολόγος στην Ιατρική Σχολή του UT Southwestern στο Ντάλας και μέλος της επιτροπής συγγραφής κατευθυντήριων γραμμών.

Σε μια πρόσφατη ανάλυση σχεδόν ενός εκατομμυρίου νοσηλειών, οι θάνατοι μετά από πρώτη καρδιακή προσβολή αυξήθηκαν μεταξύ ενηλίκων ηλικίας 18 έως 54 ετών μεταξύ 2011 και 2022, με τις γυναίκες να έχουν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από τους άνδρες.

3. Εάν διατρέχετε υψηλότερο κίνδυνο, η έναρξη νωρίτερα μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία

Η βλάβη που σχετίζεται με τη χοληστερόλη αυξάνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, συχνά χωρίς συμπτώματα. Η έναρξη της θεραπείας νωρίτερα μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό αυτής της μακροχρόνιας έκθεσης, αντί να προσπαθήσουμε να την αντιστρέψουμε αργότερα, αφού έχει ήδη αναπτυχθεί η αρτηριακή πλάκα (αθηροσκλήρωση).

4. Η πρόληψη ξεκινά ακόμη και στην παιδική ηλικία

Η στροφή προς την έγκαιρη θεραπεία δεν σταματά στους νεότερους ενήλικες.

Οι οδηγίες συνιστούν τον έλεγχο χοληστερόλης να ξεκινά από την πρώιμη ενήλικη ζωή και ακόμη νωρίτερα στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών εξετάσεων μεταξύ 9 και 11 ετών ή σε νεότερες ηλικίες για όσους έχουν βαρύ οικογενειακό ιστορικό.

Αυτό συμβαίνει επειδή η πρώιμη έκθεση σε υψηλή χοληστερόλη συνδέεται με την ανάπτυξη αρτηριακής πλάκας χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Ο έγκαιρος εντοπισμός του κινδύνου, ειδικά λόγω κληρονομικών παθήσεων όπως η οικογενής υπερχοληστερολαιμία – μια πάθηση που προκαλεί εξαιρετικά υψηλή LDL χοληστερόλη και πρόωρη καρδιακή νόσο – μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να ξεκινήσουν τη θεραπεία νωρίτερα και, ελπίζουμε, να βιώσουν καλύτερη μακροπρόθεσμη υγεία.

5. Οι νέες οδηγίες θα σώσουν ζωές

Οι ειδικοί λένε ότι ο πιθανός αντίκτυπος της αλλαγής των κατευθυντήριων γραμμών είναι σημαντικός, εάν οι συστάσεις υιοθετηθούν ευρέως.

«Εάν όλοι όσοι βρίσκονταν σε κίνδυνο μείωναν την LDL χοληστερόλη τους στα επίπεδα που συνιστώνται από τις οδηγίες, θα αποτρέπαμε όχι μόνο τις καρδιακές προσβολές και τα εγκεφαλικά επεισόδια , αλλά θα σώζαμε και ζωές», λέει ο Δρ. Navar.

Πηγή: everydayhealth.com

