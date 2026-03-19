Σπλαχνικό λίπος: Ποιες τροφές θα σε βοηθήσουν να το μειώσεις

Υδατάνθρακες πλούσιοι σε φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σπλαχνικού λίπους και στον καλύτερο έλεγχο της όρεξης.

Αν προσπαθείτε να μειώσετε το σπλαχνικό λίπος, δεν χρειάζεται να αποκλείσετε εντελώς τους υδατάνθρακες από τη διατροφή σας. Το σημαντικό είναι να επιλέγετε τους σωστούς τύπους υδατανθράκων. Αν αντικαταστήσετε τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες και τις τροφές με πολλή ζάχαρη, με σύνθετους υδατάνθρακες, πλούσιους σε φυτικές ίνες, μπορείτε τόσο να χάσετε βάρος, όσο και να μειώσετε το σπλαχνικό λίπος.

Το σπλαχνικό λίπος, βρίσκεται βαθιά μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα και περιβάλλει ζωτικά όργανα, όπως το ήπαρ και τα έντερα. Σε αντίθεση με το υποδόριο λίπος, το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω από το δέρμα και μπορούμε να το ψηλαφίσουμε, το σπλαχνικό λίπος είναι μεταβολικά πιο δραστήριο και απελευθερώνει ουσίες που προκαλούν φλεγμονή στον οργανισμό.

Με την πάροδο του χρόνου, η χρόνια αυτή φλεγμονή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών παθήσεων, όπως ο διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, το μεταβολικό σύνδρομο και άλλες χρόνιες ασθένειες.

Ποιος είπε ότι δεν μπορείτε να τρώτε υδατάνθρακες και να μειώσετε το κοιλιακό λίπος;

Σύμφωνα με τους διαιτολόγους, ορισμένοι υδατάνθρακες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σπλαχνικού λίπους, όπως οι γλυκοπατάτες, η βρώμη, το κριθάρι, η κινόα, οι φακές και τα φασόλια. Οι τροφές αυτές είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, όπως η βήτα-γλυκάνη και το ανθεκτικό άμυλο, που επιβραδύνουν την πέψη, αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ωφέλιμων βακτηρίων στο έντερο.

Επιπλέον, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα φασόλια και γενικότερα τα όσπρια περιέχουν και σημαντική ποσότητα πρωτεΐνης. Σε συνδυασμό με τις φυτικές ίνες που προσφέρουν, βοηθούν να νιώθετε χορτάτοι για περισσότερη ώρα. Έτσι καταναλώνετε λιγότερη τροφή συνολικά.

Υδατάνθρακες για να χάσετε σπλαχνικό λίπος

Γλυκοπατάτες

Οι γλυκοπατάτες οφείκουν το έντονο πορτοκαλί χρώμα τους στο βήτα-καροτένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό της οικογένειας των καροτενοειδών. Οι ενώσεις αυτές έχουν συνδεθεί με χαμηλότερα επίπεδα σπλαχνικού λίπους. Παράλληλα, οι γλυκοπατάτες είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες. Οι ίνες αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού και μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση της συνολικής πρόσληψης θερμίδων. Ένα φλιτζάνι ψητή γλυκοπατάτα προσφέρει περίπου 7 γραμμάρια φυτικών ινών, δηλαδή περίπου το ένα τέταρτο της ημερήσιας ανάγκης.

Βρώμη

Η βρώμη περιέχει έναν ιδιαίτερο τύπο διαλυτής φυτικής ίνας που ονομάζεται βήτα-γλυκάνη. Η ίνα αυτή είναι γνωστή για τη συμβολή της στη μείωση της χοληστερόλης. Έχει επίσης συνδεθεί και με μικρότερη περίμετρο μέσης και λιγότερο σωματικό λίπος. Οι διαλυτές φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη και αυξάνουν το αίσθημα πληρότητας. Παράλληλα, ευνοούν τα καλά βακτήρια του εντέρου, τα οποία παράγουν λιπαρά οξέα που βοηθούν στη ρύθμιση της όρεξης και της ενέργειας.

Κριθάρι

Το κριθάρι είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και αποτελεί καλή πηγή βήτα-γλυκάνης, όπως και η βρώμη. Όταν μαγειρευτεί και κρυώσει, σχηματίζει επίσης ανθεκτικό άμυλο. Το ανθεκτικό άμυλο δεν διασπάται πλήρως στο λεπτό έντερο. Φτάνει στο παχύ έντερο, όπου λειτουργεί ως τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια. Έτσι συμβάλλει στη ρύθμιση του βάρους και στη μείωση του σπλαχνικού λίπους.

Κινόα

Η κινόα είναι ένα δημητριακό που προσφέρει τόσο φυτικές ίνες όσο και πρωτεΐνη. Ο συνδυασμός αυτός βοηθά στον έλεγχο της όρεξης και στη διατήρηση του κορεσμού για περισσότερη ώρα.Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένη κινόα παρέχει περίπου 5 γραμμάρια φυτικών ινών και 8 γραμμάρια πρωτεΐνης. Επιπλέον, περιέχει μαγνήσιο, ένα μέταλλο που βοηθά τον οργανισμό να χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά την ινσουλίνη και μπορεί να συμβάλει στη μείωση της αποθήκευσης λίπους στην κοιλιά.

Φακές

Οι φακές αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικών ινών και πρωτεΐνης. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένες φακές παρέχει περίπου 16 γραμμάρια φυτικών ινών και 18 γραμμάρια πρωτεΐνης. Αυτός ο συνδυασμός βοηθά να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο διάστημα. Παράλληλα, συμβάλλει στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα και στη μείωση της φλεγμονής που σχετίζεται με την αποθήκευση λίπους στην κοιλιά.

Πηγή: iatropedia

