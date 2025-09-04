search
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

04.09.2025 18:07

Οι ηλικιωμένοι με καρδιαγγειακά νοσήματα δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις για υγιεινό τρόπο ζωής

credit: Shutterstock

Οι ηλικιωμένοι με γνωστά καρδιακά προβλήματα, δεν δίνουν την κατάλληλη προσοχή και δεν λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της υγείας τους, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Journal of the American Heart Association».

Οι ηλικιωμένοι με υψηλή αρτηριακή πίεση, οι επιζώντες από εγκεφαλικό επεισόδιο και οι έχοντες καρδιακή ανεπάρκεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραμελούν το δείκτη «Life’s Essential 8» (μια λίστα ελέγχου παραγόντων του τρόπου ζωής, που μπορούν να προστατεύσουν την υγεία της καρδιάς), όπως αναφέρει στο ενημερωτικό δελτίο η Ελληνική Ιατρικής Εταιρία Παχυσαρκίας.

Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες με μία καρδιαγγειακή νόσο είχαν βαθμολογία στο δείκτη «Life’s Essential 8» χαμηλότερη κατά 9 μονάδες από εκείνους χωρίς καρδιαγγειακή νόσο, δηλαδή είχαν μέση βαθμολογία κάτω από 60 στα 100, ενώ όσοι δεν είχαν καρδιακά προβλήματα είχαν μέση βαθμολογία 68.

Αυτή η διαφορά οφειλόταν κυρίως σε διαφορές στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και στην άσκηση. Επιπλέον, οι βαθμολογίες έτειναν να μειώνονται, με κάθε επιπλέον πρόβλημα που σχετίζεται με την καρδιά που είχε διαγνωσθεί.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γιατροί θα πρέπει να επιμένουν περισσότερο για να προωθήσουν υγιεινές συμπεριφορές σε ηλικιωμένα άτομα με γνωστούς καρδιακούς κινδύνους.

