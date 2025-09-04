search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 18:09
ΥΓΕΙΑ

04.09.2025 17:46

Νέα μελέτη: Η βιταμίνη D μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2

credit: Shutterstock

Η χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D μπορεί να βοηθήσει άτομα με προδιαβήτη να μειώσουν το σάκχαρο στο αίμα και τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με μελέτη στο «Journal of the Endocrine Society», που ανέλυσε δεδομένα από 10 κλινικές δοκιμές στις οποίες συμμετείχαν σχεδόν 4.500 άτομα με προδιαβήτη.

Όπως αναφέρει στην ενημερωτική της έκδοση η Ελληνική Ιατρική Εταιρία Παχυσαρκίας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 18,5% των συμμετεχόντων στη μελέτη που έλαβαν βιταμίνη D πέτυχαν φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, σε σύγκριση με το 14% που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Η σύνδεση μεταξύ της βιταμίνης D και της διαχείρισης του σακχάρου στο αίμα εκ πρώτης όψεως φαίνεται τυχαία, αλλά τελικά φαίνεται ότι υπάρχει σχέση. Η βιταμίνη D συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο αντίστασης στην ινσουλίνη, δηλαδή κατάσταση που το σώμα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί ή να χρησιμοποιήσει σωστά την ορμόνη ινσουλίνη.

Η ινσουλίνη βοηθά στη μεταφορά του σακχάρου μέσα στα κύτταρα, όπου χρησιμοποιείται για παροχή ενέργειας. Η αντίσταση στην ινσουλίνη συχνά θεωρείται μέρος του προδιαβήτη και πρόδρομος του διαβήτη τύπου 2.

Επιπλέον, η βιταμίνη D έχει αντιφλεγμονώδη δράση και η φλεγμονή είναι ένας γνωστός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη διαβήτη. Ωστόσο, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι τα άτομα με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D φαίνεται να έχουν μειωμένη λειτουργία των βήτα κυττάρων του παγκρέατος και αντίσταση στην ινσουλίνη. Και οι δύο αυτές καταστάσεις συνδέονται με την ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2.

Επομένως, η βιταμίνη D μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός σχεδίου πρόληψης του διαβήτη, αλλά δεν θα πρέπει να αντικαθιστά τις ιατρικές συστάσεις.

Η μελέτη

