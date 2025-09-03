Πιστή στο δόγμα του αντιεμβολιαστή Κένεντι η Φλόριντα: Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των παιδιών

Επιστροφή στον σκοταδισμό για τη Φλόριντα, τουλάχιστον στον τομέα του εμβολιασμού.

Η ηλιόλουστη πολιτεία των ΗΠΑ σχεδιάζει να βάλει τέλος σε όλες τις πολιτειακές εντολές υποχρεωτικού εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που αφορά τα παιδιά ώστε να γίνουν δεκτά στο σχολείο, ανακοίνωσε ο αρχίατρος της Πολιτείας, Τζόζεφ Λαντάπο, παρομοιάζοντας τις οδηγίες αυτές με «σκλαβιά».

«Όλες είναι λάθος και μυρίζουν περιφρόνηση και δουλεία. Ποιος είμαι εγώ, ως κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο, ποιος είμαι εγώ που θα σας πω τι να κάνετε με το σώμα σας;» είπε ο Λαντάπο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Τάμπα.

Breaking news: Florida will end vaccine requirements to attend school, making it the first state to do so. The state’s surgeon general said every vaccine mandate “drips with disdain and slavery.” https://t.co/jpNMF0fY1D — The Washington Post (@washingtonpost) September 3, 2025

Ο αρχίατρος είχε στο πλευρό του τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον Ντεσάντις, ο οποίος ανήγαγε σε βασικό δόγμα της πρώτης θητείας του την αντίσταση στις εντολές για την αντιμετώπιση της Covid-19.

BREAKING: Florida will work to eliminate all child vaccine mandates in the state, officials say. https://t.co/wZAQ3u3UkN September 3, 2025

Όλες οι Πολιτείες των ΗΠΑ απαιτούν να εμβολιάζονται τα παιδιά για να φοιτήσουν σε δημόσια σχολεία, με διάφορες εξαιρέσεις ανά Πολιτεία. Τα ποσοστά εμβολιασμού για ασθένειες όπως η ιλαρά, η πολιομυελίτιδα και η διφθερίτιδα μειώθηκαν στα νηπιαγωγεία κατά τη σχολική χρονιά 2024-25, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με βάση ομοσπονδιακά στοιχεία. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) ανακοίνωσαν τα νέα στοιχεία τον Ιούλιο, εν μέσω μιας επιδημίας ιλαράς. Εκείνον τον μήνα, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο μετά το 2000, όταν είχε ανακοινωθεί ότι εξαλείφθηκε η ασθένεια στις ΗΠΑ.

Florida will eliminate ‘immoral’ childhood vaccine mandates: ‘People have a right to make their own decisions’ https://t.co/vcZabYFZuI pic.twitter.com/3q7pbXOpnS September 3, 2025

Η Δρ Σούζαν Κρέσλι, η πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, υπερασπίστηκε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στα σχολεία, σημειώνοντας τους κινδύνους που συνεπάγεται η στενή επαφή των παιδιών. «Όταν όλοι σε ένα σχολείο είναι εμβολιασμένοι, είναι δυσκολότερο να εξαπλωθεί η ασθένεια και ευκολότερο για όλους να συνεχιστεί η διασκέδαση και η μάθηση. Όταν τα παιδιά είναι άρρωστα και δεν πηγαίνουν στο σχολείο, οι γονείς επίσης δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο εκείνες τις οικογένειες αλλά επίσης και την τοπική οικονομία. Ανησυχούμε ότι η σημερινή ανακοίνωση του κυβερνήτη Ντεσάντις θα θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τα παιδιά στη Φλόριντα και θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην κοινότητά τους», είπε η γιατρός.

Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ αμφισβητεί εδώ και χρόνια την ασφάλεια των εμβολίων και προωθούσε την άποψη ότι ευθύνονται για τον αυτισμό, αν και αυτό δεν στηρίζεται από επιστημονικά στοιχεία.

Ο Λαντάπο έχει επικριθεί επίσης για κάποιες απόψεις του και την αντιεμβολιαστική στάση του. Πέρυσι ζήτησε να σταματήσει η χρήση των εμβολίων mRNA για τον κορονοϊό και προέτρεψε τις κοινότητες να μην προσθέτουν φθόριο στο πόσιμο νερό.

Σύμφωνα με στοιχεία των CDC, τη σχολική χρονιά 2024-25, περίπου το 5,1% των παιδιών που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία στη Φλόριντα (11.287 παιδιά) δεν έκανε ένα ή περισσότερα εμβόλια.

