Coldplay: «Πέσιμο» από φιλοεβραϊκές οργανώσεις στον Κρις Μάρτιν για σχόλιό του σε Ισραηλινές φαν που ανέβασε στη σκηνή

Τα άκουσε διαδικτυακά ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, μετά από ένα περιστατικό στη συναυλία του συγκροτήματος στο Wembley Stadium, όταν απευθυνόμενος σε δύο νεαρές θαυμάστριες από το Ισραή΄που ανέβασε στη σκηνή είπε: «Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκεστε εδώ ως άνθρωποι και σας αντιμετωπίζω ως ισότιμους ανθρώπους στη Γη, ανεξάρτητα από το από πού έρχεστε»,

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, ανέβασε στη σκηνή, την Avia και την Tal, αφού εντόπισε το πλακάτ τους που έγραφε «We Believe in Magic», αναφορά στο τραγούδι «Magic». Όταν τις ρώτησε από πού κατάγονται, οι ίδιες απάντησαν πως είναι από το Ισραήλ. Αμέσως, το στάδιο των 90.000 θεατών αντέδρασε με ανάμεικτα συναισθήματα, δηλαδή τόσο με επευφημίες, όσο και με έντονα γιουχαΐσματα.

Το βίντεο, το οποίο έκτοτε έχει γίνει viral, εξόργισε πλήθος φιλοϊσραηλινών χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι επέκριναν τον Μάρτιν επειδή όπως ισχυρίζονται δεν υπερασπίστηκε τα κορίτσια όταν δέχθηκαν τις αποδοκιμασίες, μεταδίδει η Daily Mail.

Η φράση του όμως προκάλεσε στη συνέχεια αντιδράσεις από φιλοϊσραηλινές οργανώσεις στο διαδίκτυο, που τον κατηγόρησαν για «απανθρωποποίηση», καθώς θεώρησαν ότι υπήρχε έμμεση αμφισβήτηση της ανθρώπινης υπόστασης των Ισραηλινών.

Για να κατευνάσει μάλιστα το κοινό κατά τη διάρκεια του περιστατικού ο τραγουδιστής των Coldplay απηύθυνε επίσης χαιρετισμό στους Παλαιστίνιους, κίνηση που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το στάδιο. Αυτό όμως επέφερε περαιτέρω επικρίσεις από εβραϊκές οργανώσεις, που μίλησαν για άστοχη πολιτικοποίηση μιας στιγμής που θα έπρεπε να είναι μουσική και ενωτική.

Η οργάνωση Creative Community for Peace, που δραστηριοποιείται κατά του αντισημιτισμού, χαρακτήρισε το περιστατικό «ντροπιαστικό», σημειώνοντας:

«Γιατί έπρεπε να υπενθυμίσουμε στους Ισραηλινούς ότι θα αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι; Οι Ισραηλινοί δεν είναι ήδη άνθρωποι; Αυτή είναι η απανθρωποποίηση που ζουν οι Εβραίοι ξανά και ξανά».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Maccabee Task Force, μια άλλη φιλοϊσραηλινή ομάδα, δήλωσε πως ο Μάρτιν αντί να καταδικάσει τους θεατές που γιούχαραν, έδωσε έμφαση στις «ίσες αποστάσεις» καλωσορίζοντας και τους Παλαιστίνιους στο κοινό.

«Φανταστείτε να ”πληγώνεστε” επειδή ένας καλλιτέχνης είπε ότι και οι Παλαιστίνιοι είναι ίσοι άνθρωποι»

Από την άλλη πλευρά, πολλοί θεατές και σχολιαστές υπερασπίστηκαν τον τραγουδιστή λέγοντας πως η στάση του ήταν προσπάθεια να κατευνάσει ένα εκρηκτικό κλίμα με τρόπο που να προάγει την ενότητα. Ορισμένοι μάλιστα τον χαρακτήρισαν «απόλυτα αξιοπρεπή», τονίζοντας ότι «διέλυσε κάθε πιθανή αρνητική αντίδραση στο στάδιο».

Στα social media, αρκετοί χρήστες σημείωσαν πως το γεγονός ότι ο τραγουδιστής αναγνώρισε τους Παλαιστίνιους «ως ίσους ανθρώπους» δεν θα έπρεπε να θεωρείται προσβλητικό για κανέναν. Ένας χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά: «Φανταστείτε να ”πληγώνεστε” επειδή ένας καλλιτέχνης είπε ότι και οι Παλαιστίνιοι είναι ίσοι άνθρωποι».

Μετά τη συναυλία, μία από τις δύο κοπέλες μίλησε στον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, αποκαλύπτοντας πως για μια στιγμή σκέφτηκαν να πουν ότι ήταν από τη Μάλτα, ώστε να αποφύγουν τυχόν ένταση. «Δεν μπορούσαμε και δεν θέλαμε να πούμε ψέματα. Ήταν λίγο τρομακτικό ότι 90.000 άνθρωποι έμαθαν ότι είμαστε από το Ισραήλ, αλλά το είπαμε», δήλωσε.

