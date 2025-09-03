Τραμπ: «Θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν» αν οι ΗΠΑ δεν είναι ικανοποιημένες με τις αποφάσεις του Πούτιν για την Ουκρανία

«Δεν έχω κανένα μήνυμα προς τον πρόεδρο Πούτιν, ξέρει πού βρίσκομαι» ήταν η απάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο.

«Θα πάρει μια απόφαση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όποια και αν είναι η απόφασή του, είτε θα είμαστε χαρούμενοι είτε δυσαρεστημένοι και αν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν», πρόσθεσε υποδεχόμενος τον Πολωνό ομόλογό του Κάρολ Ναβρότσκι.

«Δεν είναι ευχαριστημένος» με τον αριθμό των ανθρώπων που πεθαίνουν κάθε εβδομάδα

Όταν ρωτήθηκε τι θα κάνει για να τερματίσει τον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε ότι θα έχει μια συνομιλία με «αυτόν» και «πολύ σύντομα και θα ξέρω λίγο πολύ τι πρόκειται να κάνουμε».

Trump on deadlines for Putin to agree to a meeting with Zelensky: "I'll be speaking to him over the next few days, and we're going to see. But I'm not happy with all the people. […] This is the worst conflict, and it's just going on and on." pic.twitter.com/m394NgtWBz — Visegrád 24 (@visegrad24) September 3, 2025

«Έχουμε λάβει πολύ ισχυρά μέτρα, όπως γνωρίζετε, και με άλλους τρόπους, έχουμε λάβει πολύ ισχυρά μέτρα, αλλά θα μιλήσω μαζί του τις επόμενες ημέρες και θα δούμε», λέει.

Προσθέτει ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώνονται εκεί κάθε εβδομάδα.

«Είναι άνθρωποι, οι ψυχές τους, έχουν γονείς. Αποχαιρετούν τους γονείς τους και οι γονείς τους δεν τους ξαναδούν ποτέ… Θέλω να δω να σταματάει τώρα», λέει.

Στη συνέχεια, κατηγόρησε τον Μπάιντεν για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λέγοντας:

«Ένας σημαντικός λόγος που έγινε αυτός ο πόλεμος ήταν που καθόταν σε αυτές τις καρέκλες, σε αυτήν συγκεκριμένα».

Παραδέχτηκε ωστόσο ότι πίστευε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν θα ήταν τόσο δύσκολο να τερματιστεί και «θα ήταν στη μέση της λίστας, ίσως από τις πιο εύκολες», αλλά πρόσθεσε:

«Ποτέ δεν ξέρεις με τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι περίπλοκος και επικίνδυνος και τι χάος, τι αιματοβαμμένο χάος. Θα γίνει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αλλά πρέπει να σταματήσουν να σκοτώνουν όλες αυτές τις ψυχές.»

Ο Τραμπ αντέδρασε οργισμένα σε μια υπόδειξη Πολωνού δημοσιογράφου ότι δεν έχει ακολουθήσει τις προειδοποιήσεις του προς τον Πούτιν, παρά το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος εξακολουθεί να μην συμφωνεί σε μια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι.

TRUMP fires back at reporter over his question on Putin:



REPORTER: "You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office."



TRUMP: "How do you know there's no action? — I think you oughta get yourself a new… pic.twitter.com/NG80rZ9XSj — Fox News (@FoxNews) September 3, 2025

«Πώς το ξέρεις αυτό; Πώς ξέρεις ότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια; Αλήθεια;», λέει.

Επισήμανε τις κυρώσεις στην Ινδία που «κόστισαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια».

«Το λες αυτό μηδενική δράση, και εγώ δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα τη δεύτερη ή την τρίτη φάση, αλλά όταν λες ότι δεν υπάρχει καμία δράση, νομίζω ότι πρέπει να βρεις μια νέα δουλειά», του είπε.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης νωρίτερα για την κινεζική στρατιωτική παρέλαση, λέγοντας ότι ήταν μια «όμορφη τελετή» και «πολύ, πολύ εντυπωσιακή».

Είπε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν αναγνωριστεί στις ομιλίες «για το ότι βοήθησαν την Κίνα να κερδίσει την ελευθερία της».

«Αλλά κατάλαβα τον λόγο που το έκαναν, και ήλπιζαν ότι τους παρακολουθούσα, και τους παρακολουθούσα. Η σχέση μου με όλους τους είναι πολύ καλή».

Περισσότεροι Αμερικανοί στρατιώτες στην Πολωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στην Πολωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει έτοιμος να αυξήσει τον αριθμό των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Πολωνία αν του ζητηθεί.

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επαναλαμβάνει διαρκώς την προοπτική μείωσης του όγκου των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι αμερικανικά στρατεύματα στην Πολωνία θα παραμείνουν εκεί. «Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν την Πολωνία να προστατέψει τον εαυτό της», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ ανέφερε: «Θα μάθουμε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες πόσο καλές είναι οι σχέσεις με την Ρωσία».

Είπε επίσης ότι θα συζητήσει για εμπόριο και άλλα ζητήματα με τον Ναβρότσκι κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Διαβάστε επίσης:

Χρησιμοποίησαν φωτογραφία του… Λουίτζι Μαντζιόνε στο site πώλησης ρούχων της Shein – Ποζάρει χαμογελαστός σαν μοντέλο

Επίθεση Νετανιάχου σε Βέλγο πρωθυπουργό για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους – «Ένας αδύναμος ηγέτης»

Δικαστική νίκη για Google: Απέφυγε τον «κατακερματισμό», αλλά της επιβλήθηκαν νέοι περιορισμοί