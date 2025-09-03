search
03.09.2025 21:31

Προειδοποίηση Τραμπ: «Άκυρες οι εμπορικές συμφωνίες αν κριθούν παράνομοι οι δασμοί – Η ΕΕ πληρώνει ένα τρισ. και χαίρεται κιόλας»

03.09.2025 21:31
trymp 224- new

«Καμπανάκι» από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ.

Ο Τραμπ εκτίμησε ότι η χώρα του ίσως χρειαστεί να «ξηλώσει» τις εμπορικές συμφωνίες που πέτυχε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, μεταξύ άλλων, εάν η κυβέρνηση ηττηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, στην υπόθεση που αφορά τη νομιμότητα των δασμών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, ο Τραμπ είπε ότι η κυβέρνηση ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέψει την απόφαση Εφετείου που έκρινε ότι πολλοί από τους δασμούς είναι παράνομοι.

«Ή θα γίνουμε πολύ πλούσιοι ή πολύ φτωχοί»

Εάν χάσει η κυβέρνηση, οι ΗΠΑ θα γίνουν φτωχότερες και θα τεθούν σε κίνδυνο οι εμπορικές συμφωνίες που σύναψε η χώρα τους τελευταίους μήνες, υποστήριξε, προσθέτοντας όμως ότι πιστεύει πως θα δικαιωθεί.

«Η χώρα μας έχει μια ευκαιρία να ξαναγίνει απίστευτα πλούσια. Θα μπορούσε επίσης να γίνει απίστευτα φτωχή και πάλι. Εάν δεν κερδίσουμε αυτήν την υπόθεση, η χώρα μας θα υποφέρει τόσο πολύ, τόσο πολύ», είπε.

«Κάναμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας πληρώνουν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια και, ξέρετε τι; Είναι χαρούμενοι. Έγινε. Αυτές οι συμφωνίες έγιναν όλες. Φαντάζομαι θα πρέπει να τις ξηλώσουμε», πρόσθεσε.

Είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ δηλώνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες που σύναψε με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους μπορεί να ακυρωθούν εάν το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ανατρέψει την απόφαση του Εφετείου.

