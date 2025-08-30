Παράνομοι οι περισσότεροι δασμοί του Τραμπ, απεφάνθη Εφετείο στις ΗΠΑ – «Όλοι οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

Ομοσπονδιακό Εφετείο αποφάνθηκε χθες Παρασκευή ότι οι περισσότεροι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν παράνομοι, επικυρώνοντας απόφαση κατώτερου δικαστηρίου και υπονομεύοντας την πολιτική του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Η απόφαση του Εφετείου των ΗΠΑ επικύρωσε την απόφαση ενός κατώτερου δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ότι ο Τραμπ δεν διαθέτει απεριόριστη εξουσία υπό το νόμο να επιβάλλει φόρους σχεδόν σε όλες τις εισαγωγές των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι δικαστές του Εφετείου ανέβαλαν την εφαρμογή της απόφασης μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, προκειμένου να δοθεί στην κυβέρνηση χρόνος να ζητήσει αναθεώρηση από το Ανώτατο Δικαστήριο, κάτι που θα επέτρεπε στον Τραμπ να διατηρήσει τους αμφισβητούμενους δασμούς για τώρα.

Η ετυμηγορία αφορά δασμούς που δεν επηρεάζουν συγκεκριμένους τομείς, όπως π.χ. οι δασμοί Τραμπ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Εσφαλμένη χαρακτήρισε την απόφαση του Εφετείου ο πρόεδρος Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως όλοι οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ. «ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ», υπογραμμίζει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Ένα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν, αλλά γνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κερδίσουν στο τέλος», υποστηρίζει.

«Εάν επιτραπεί η εφαρμογή αυτής της απόφασης, θα καταστρέψει κυριολεκτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στην αρχή αυτού του Σαββατοκύριακου της Labor Day, πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι οι δασμοί είναι το καλύτερο εργαλείο για να βοηθήσουμε τους εργαζομένους μας και να υποστηρίξουμε τις εταιρείες που παράγουν εξαιρετικά προϊόντα MADE IN AMERICA. Για πολλά χρόνια, οι δασμοί επιτρέπονταν να χρησιμοποιούνται εναντίον μας από τους αδιάφορους και ανόητους πολιτικούς μας. Τώρα, με τη βοήθεια του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, θα τους χρησιμοποιήσουμε προς όφελος της χώρας μας και θα κάνουμε την Αμερική πλούσια, ισχυρή και δυνατή ξανά! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Κατά τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, χρησιμοποιώντας τους για να ασκήσει πολιτική πίεση και να επαναδιαπραγματευθεί εμπορικές συμφωνίες με χώρες που εξάγουν αγαθά στις ΗΠΑ. Οι δασμοί έχουν δώσει στην κυβέρνηση Τραμπ πλεονεκτήματα προκειμένου να αποσπάσει οικονομικές παραχωρήσεις από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ενώ έχουν προκαλέσει αστάθεια στις διεθνείς αγορές.

Διαβάστε επίσης:

Λευκός Οίκος: Ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Τουρκική Εθνοσυνέλευση: Σταματά εμπορικές και στρατιωτικές σχέσεις με το Ισραήλ η Άγκυρα – “Γενοκτονία στη Γάζα”

Στο… Politico τα «ρίχνει» ο Λευκός Οίκος για τον Γουίτκοφ: «Επιχείρηση ξένης επιρροής» λέει ο Βανς