Τουρκική Εθνοσυνέλευση: Σταματά εμπορικές και στρατιωτικές σχέσεις με το Ισραήλ η Άγκυρα – “Γενοκτονία στη Γάζα”

Η Ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης υιοθέτησε ψήφισμα σχετικά με την επέκταση, όπως αναφέρει, «της ισραηλινής κατοχής στη Γάζα και τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού». Με το ψήφισμα καλούνται όλα τα κοινοβούλια των χωρών να διακόψουν τις στρατιωτικές και εμπορικές σχέσεις τους με το Ισραήλ και να αναλάβουν δράση για την άρση του εμπάργκο κατά των Παλαιστινίων.

Στο ψήφισμα, το οποίο προτάθηκε από τον πρόεδρο του Σώματος, Νούμαν Κουρτουλμούς, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«1. Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις πρακτικές κατοχής, καταστροφής και προσάρτησης που επιβάλλει το Ισραήλ στον λαό της Παλαιστίνης εδώ και δεκαετίες.

2. Τονίζουμε ότι οι σφαγές εναντίον του λαού της Παλαιστίνης και, πιο πρόσφατα, η χρήση του λιμού στη Γάζα ως όπλο εξόντωσης συνιστούν έγκλημα γενοκτονίας.

3. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να αναγκάσει το Ισραήλ να αποδεχτεί μια μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα, να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις του από την περιοχή και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

4. Καταδικάζουμε τις παράνομες δραστηριότητες εποικισμού στην Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, καθώς και τη βία κατά του λαού της Παλαιστίνης.

5. Καλούμε να διασφαλιστεί ότι όσοι διαπράττουν εγκλήματα γενοκτονίας και αποικιοκρατίας στα Παλαιστινιακά Εδάφη θα λογοδοτήσουν ενώπιον των δικαστηρίων.

6. Καταγράφουμε ότι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους, γεωγραφικά ενιαίου, με βάση τα σύνορα του 1967, είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

7. Τονίζουμε ότι οι επιθέσεις και οι προκλήσεις του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον των ιερών τόπων των μουσουλμάνων, με πρώτο το τέμενος Αλ-Ακσά, πρέπει να σταματήσουν αμέσως.

8. Καλούμε να ανασταλεί η συμμετοχή της κυβέρνησης του Ισραήλ στον ΟΗΕ και σε διεθνείς οργανισμούς έως ότου εγκαταλείψει τις πολιτικές γενοκτονίας.

9. Καλούμε όλα τα Κοινοβούλια των χωρών:

Να τερματίσουν όλες τις στρατιωτικές και εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ και να αναλάβουν επειγόντως δράση για την άρση του εμπάργκο που επιβάλλεται στον λαό της Παλαιστίνης.

Να απορρίψουν και να καταδικάσουν τις πολιτικές γενοκτονίας και αποικιοκρατίας που εφαρμόζει το Ισραήλ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Να προασπίσουν τα νόμιμα δικαιώματα του λαού της Παλαιστίνης, να συντηρήσουν την προοπτική της λύσης των δύο κρατών και να καλέσουν τις χώρες που δεν αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης να το αναγνωρίσουν.

Να συμμετάσχουν στην «Ομάδα Κοινοβουλίων που Υποστηρίζουν την Παλαιστίνη», η οποία ιδρύθηκε στις 18 Απριλίου 2025 στην Κωνσταντινούπολη υπό την ηγεσία της Μεγάλης Τούρκικης Εθνοσυνέλευσης».

Επίθεση Φιντάν στο Ισραήλ για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα»

Νωρίτερα ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, ανακοίνωσε ότι η χώρα του διακόπτει κάθε μορφή εμπορίου, απαγορεύει στα τουρκικά πλοία να προσεγγίζουν ισραηλινά λιμάνια και κλείνει τον εναέριο χώρο της σε ισραηλινά αεροσκάφη.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε για «την πιο καθαρή απόδειξη κράτους – τρομοκράτη», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

«Τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γάζα έχουν καταγραφεί ως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ανθρώπινη ιστορία», είπε ο Φιντάν, μιλώντας σε έκτακτη συνεδρίαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu. Συνέδεσε δε τη στάση της Άγκυρας με την περιφερειακή σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία «δεν θα επιτρέψει» την εργαλειοποίηση των κοινοτήτων της Συρίας για αποσχιστικές στοχεύσεις.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προσπαθεί να «σκεπάσει» τη γενοκτονία στη Γάζα, ενώ κατηγόρησε τον ίδιο και την κυβέρνησή του ότι έχουν δημιουργήσει μια «ψευδαίσθηση ασυλίας» που πλέον καταρρέει. «Ο πραγματικός στόχος του Ισραήλ δεν ήταν ποτέ η ασφάλεια, αλλά η απόκτηση περισσότερης γης υπό το πρόσχημα της ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αναφορές στον Χίτλερ και η «παράνοια του Νετανιάχου»

Μλαίστα ο Χακάν Φιντάν δεν δίστασε να παρομοιάσει τη στάση του Ισραήλ με τη «τρέλα» του Χίτλερ. «Αυτή η ιστορική παράνοια που έφεραν ο Νετανιάχου και οι συνεργάτες του είναι επανάληψη της τρέλας που καταδίκασαν πριν από 60-70 χρόνια», είπε, σε μια κλιμάκωση της ρητορικής του.

Παράλληλα, ο Φιντάν επισήμανε ότι η Ουάσιγκτον δεν υπερασπίζεται πλέον «ανοιχτά» το Ισραήλ, υπονοώντας ότι η αμερικανική στάση έχει διαφοροποιηθεί λόγω της έκτασης της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα.

Πώς εξηγούνται οι υψηλοί τόνοι του Φιντάν

Οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται λίγα 24ωρα μετά την απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να αναγνωρίσει δημοσίως, για πρώτη φορά, τη γενοκτονία Αρμενίων, Ελλήνων του Πόντου και Ασσυρίων από τους Τούρκους. Από την πρώτη στιγμή το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε αντιδράσει έντονα, ωστόσο ο Φιντάν πήγε την ένταση στο ζενίθ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έχει υψώσει τους τόνους γενικότερα, καθώς προηγήθηκε επίθεση κατά του Έλληνα υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ενώ από το ραντάρ του δεν ξέφυγαν και οι Κούρδοι, για τους οποίους επιφύλαξε ανάλογη μεταχείριση.

