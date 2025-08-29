search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 19:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 18:22

Οργή Μελόνι για τις φωτογραφίες της σε πορνογραφική ιστοσελίδα – «Είμαι συγκλονισμένη»

29.08.2025 18:22
meloni

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε τις γυναίκες να γνωστοποιούν το ταχύτερο διαδικτυακούς ιστοτόπους που μοιράζονται εν αγνοία τους ιδιωτικές φωτογραφίες τους, αφότου τέθηκε στο στόχαστρο και η ίδια.

Η Ιταλία συγκλονίζεται τις τελευταίες ημέρες από αυτό το σκάνδαλο κλεμμένων φωτογραφιών γυναικών.

«Είμαι συγκλονισμένη από αυτό που συνέβη», δήλωσε η Μελόνι στην εφημερίδα Il Corriere della Sera, μετά την ανακάλυψη φωτογραφιών διάσημων Ιταλίδων–περιλαμβανομένης της Μελόνι αλλά και της επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης Έλι Σλέιν– σε ένα πορνογραφικό σάιτ.

«Εκφράζω την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μου σε όλες τις γυναίκες που υπέστησαν προσβολές, ύβρεις και η προσωπική ζωή των οποίων παραβιάστηκε», πρόσθεσε.

Οι φωτογραφίες αυτές, μεταξύ των οποίων φωτογραφίες διακοπών που αποσπάστηκαν από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετατράπηκαν σε σεξιστικές εικόνες, συνοδευόμενες από χυδαία και επιθετικά σχόλια.

Το διαδικτυακό φόρουμ «Phica» (ένας χυδαίος όρος για τον κόλπο στα ιταλικά) αριθμεί περισσότερους από 700.000 συνδρομητές.

Ο ιστότοπος ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι κλείνει, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου έπειτα από μήνυση που κατέθεσε η ευρωβουλευτής Αλεσάντρα Μορέτι, κατηγορώντας τους χρήστες του ότι παραβίασαν τους κανόνες του.

«Το Phica ήταν μια κοινότητα, με τα φωτεινά σημεία και τις σκιές του, αλλά κυρίως με την επιθυμία να δημιουργήσει έναν διαφορετικό χώρο», ανέφερε ο ιστότοπος στην κατακλείδα της ανακοίνωσής του.

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε μερικές ημέρες νωρίτερα όταν πολλές γυναίκες ενημέρωσαν σχετικά με την ομάδα “Mia Mogile” (“η σύζυγός μου” στα ιταλικά), του Facebook, στο οποίο άνδρες μοιράζονταν φωτογραφίες γυναικών, συχνά υποτιμητικές, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Αντιμέτωπο με γενική κατακραυγή, το Facebook αποφάσισε γρήγορα να κλείσει αυτή την ομάδα.

«Έίναι αποθαρρυντικό να διαπιστώνουμε, εν έτει 2025, πως υπάρχουν ακόμη άτομα που θεωρούν φυσιολογικό και νόμιμο να καταπατούν την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας και να τη θέτουν στο στόχαστρο σεξιστικών και χυδαίων προσβολών, κρυπτόμενοι πίσω από την ανωνυμία ή ένα πληκτρολόγιο», είπε η Μελόνι που απαιτεί οι υπεύθυνοι να ταυτοποιηθούν και να τιμωρηθούν γρήγορα.

«Η καλύτερη άμυνα που διαθέτουμε (…) είναι να γνωστοποιούμε αμέσως» αυτές τις ενέργειες στις δυνάμεις της τάξης, είπε.

Το φόρουμ Phica ήταν ενεργό από το 2005. Άνδρες δημοσιοποιούσαν εκεί κυρίως σεξουαλικές φωτογραφίες κοριτσιών, μερικές φορές ηλικίας τεσσάρων ή πέντε ετών, ανέφεραν τα ιταλικά ΜΜΕ.

Η ιταλική αστυνομία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε «πολλές» γνωστοποιήσεις σχετικά με αυτόν και άλλους ιστοτόπους, αφότου ξέσπασε το σκάνδαλο.

Διαβάστε επίσης:

Ο «στρατηγικός προβοκάτορας» που ανησυχεί τη Μόσχα και το «τελεσίγραφο» Ζελένσκι για διμερή έως τη Δευτέρα

Μονή Σινά: Δραματική έκκληση του αρχιεπισκόπου Δαμιανού – «Αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος» (Video)

Η Βενεζουέλα κατήγγειλε στον ΟΗΕ «πυρηνική απειλή» από τις ΗΠΑ στην Καραϊβική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: «Επική» ανάρτηση των διοργανωτών για την Εθνική Ομάδα με τραγούδι της Άννας Βίσση

TSAK-MORE-816X465px-n (1)
ΘΕΑΤΡΟ

Η ξεκαρδιστική και επίκαιρη κωμωδία «Στο Τσακ» σε  προσαρμογή και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Παπαδοπούλου, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική σεζόν, στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

oie geniko sineleusi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακαλεί τις βίζες των Παλαιστινίων ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο

fotia aeroplano – new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

porsche-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τα γυρίζει η 45χρονη – Αρνείται ότι οδηγούσε, «είναι σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της – Βίντεο με την τρελή πορεία της Porsche

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 19:43
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: «Επική» ανάρτηση των διοργανωτών για την Εθνική Ομάδα με τραγούδι της Άννας Βίσση

TSAK-MORE-816X465px-n (1)
ΘΕΑΤΡΟ

Η ξεκαρδιστική και επίκαιρη κωμωδία «Στο Τσακ» σε  προσαρμογή και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Παπαδοπούλου, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική σεζόν, στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

oie geniko sineleusi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακαλεί τις βίζες των Παλαιστινίων ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο

1 / 3