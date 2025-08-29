search
ΚΟΣΜΟΣ

29.08.2025 14:00

Μονή Σινά: Δραματική έκκληση του αρχιεπισκόπου Δαμιανού – «Αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος» (Video)

29.08.2025 14:00
Με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο ηγούμενος της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, δηλώνει ότι τελεί ουσιαστικά αποκλεισμένος εντός του μοναστηριού, καθώς οι στασιαστές μοναχοί του έχουν στήσει άτυπη πολιορκία γύρω του.

Ο ιεράρχης, μάλιστα, καταγγέλει ότι δεν του επιτρέπεται ούτε καν η πρόσβαση σε προσωπικά του αντικείμενα, τα οποία θεωρούνται απολύτως αναγκαία για την καθημερινή του διαβίωση και ζητά την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης.

Αναλυτικά, στο βίντεο ο κ. Δαμιανός δηλώνει ότι «μετά από 60 χρόνια που βρίσκομαι στη Μονή για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος σχεδόν, μη δυνάμενος να βγω από τη Μονή έξω προκειμένου να πάρω τα αναγκαία μου φάρμακα και ό,τι μικροπράγματα χρειάζομαι για να προχωρήσω.

Εγώ ζητώ πάντα από την ελληνική κυβέρνηση και από τον περιβάλλοντα χώρο εδώ, διότι, τόσο η Αστυνομία στην περιοχή, συνεργαζόμενη με μερικούς Έλληνες, όπως πχ τον κ. Καζαμία, δεν με αφήνουν ούτε αυτή την μικρή κίνηση να κάνω, γι’ αυτό ζητώ τα δικαιώματά μου και οπωσδήποτε επέμβαση σε αυτόν τον χώρο, της Αστυνομίας κυρίως, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα απαραίτητα δικαιώματά μου».

1 / 3