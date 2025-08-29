Οργή Ευρωπαίων ηγετών μετά τις ρωσικές επιθέσεις που σκότωσαν 23 άτομα στο Κίεβο – Έρχεται το 19ο πακέτο κυρώσεων για τη Μόσχα, πυραύλους στέλνουν στην Ουκρανία οι ΗΠΑ

Τουλάχιστον 23 άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν κατά την πιο φονική ρωσική επίθεση στο Κίεβο από τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ένα πενταώροφο κτίριο κατοικιών καταστράφηκε, ενώ η αποστολή της ΕΕ και το κοντινό γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σε έντονο τόνο ότι οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σε απόσταση μόλις 50 μέτρων από την διπλωματική αποστολή της ΕΕ: «Δύο πύραυλοι έπληξαν σε απόσταση 50 μέτρων από την αποστολή μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.»

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε τόσο με τον Ουκρανό πρόεδρο, όσο και και τον Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο τονίζοντας πως «ο Πούτιν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Πρέπει να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία με ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα μετατρέψουν τη χώρα σε ατσάλινο σκαντζόχοιρο. Ευρώπη θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της. Το αμυντικό μας μέσο SAFE, για παράδειγμα, θα είναι σημαντικό για την ενίσχυση των γενναίων ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων»,ανέφερε η φον ντερ Λαίεν σε ανάρτησή της.

Just spoke with President @ZelenskyyUa, then @POTUS Donald Trump, following the massive strike on Kyiv which also hit our EU offices.



Putin must come to the negotiating table.



We must secure a just and lasting peace for Ukraine with firm and credible security guarantees that… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Η μεγαλύτερη επίθεση του μήνα στο Κίεβο

Ουκρανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι η Ρωσία εκτόξευσε σχεδόν 600 drones και πάνω από 30 βαλλιστικούς και κρουζ πυραύλους, η μεγαλύτερη επίθεση στην πρωτεύουσα για αυτόν τον μήνα.

Τα περισσότερα από τα θύματα βρίσκονταν στο πενταώροφο κτίριο στην νοτιοανατολική περιοχή Ντάρνιτσκυ του Κιέβου, όπου ένας πύραυλος το κατέστρεψε γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, προκαλώντας την κατάρρευσή του.

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji August 28, 2025

Διεθνής καταδίκη και προσδοκίες για κυρώσεις

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Σερ Κιρ Στάρμερ, κατηγόρησε τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι «σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνη», ενώ η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι οι επιθέσεις δείχνουν «μια συνειδητή επιλογή κλιμάκωσης και περιφρόνησης των προσπαθειών για ειρήνη».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβε την ανάγκη για «νέες, αυστηρές κυρώσεις» κατά της Ρωσίας, ενώ τόνισε ότι η Ρωσία επέλεξε «τους βαλλιστικούς πυραύλους αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Στην Ουάσινγκτον ακούσαμε ότι ο Πούτιν υποτίθεται ότι είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο – να συναντηθεί σε επίπεδο ηγετών και να επιλύσει βασικά ζητήματα. Αλλά αντ’ αυτού επιλέγει τα βαλλιστικά πυρά αντί για οποιαδήποτε πραγματικά βήματα προς την ειρήνη. Σκοτώνει παιδιά για να μην μιλήσει για το πότε και πώς θα έρθει η ειρήνη», ανέφερε ο Ουκρνανός πρόεδρος σε μήνυμά του στο Χ.

In Washington we heard that Putin is supposedly ready to end the war – to meet at the leaders’ level and resolve key issues. But instead he chooses ballistics over any real steps toward peace. He kills children in order not to talk about when and how peace will come. pic.twitter.com/DWw5F2Bh2t August 28, 2025

Επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές και νέα κύματα κυρώσεων

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ ετοιμάζει το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ανακοίνωσε ότι θα επισκεφτεί επτά κράτη μέλη της ΕΕ που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη σύμμαχο Λευκορωσία τις επόμενες μέρες.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών, αφήνοντας περισσότερους από 100.000 Ουκρανούς χωρίς ρεύμα.

Περαιτέρω διπλωματικές συνομιλίες και εξελίξεις

Η επίθεση ήρθε μετά από εβδομάδες διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη εκεχειρίας, και παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, οι συνομιλίες συνεχίζονται με στόχο την εξεύρεση μιας μόνιμης λύσης για την περιοχή.

Οι επόμενες μέρες αναμένονται καθοριστικές, καθώς οι ΗΠΑ και η Ουκρανία επιδιώκουν νέες διαβουλεύσεις για τις στρατηγικές εγγυήσεις ασφάλειας.

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση πυραύλων και συναφούς εξοπλισμού αξίας 825 εκατομμυρίων στην Ουκρανία

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση ως και 3.350 πυραύλων επιφανείας-αέρος RIM-174 Standard ERAM, ή SM-6, εκτιμώμενης αξίας 825 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας συνεργασίας για την ασφάλεια και την άμυνα (DSCA) που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για τις μεγάλες πωλήσεις όπλων, το Κογκρέσο ενημερώθηκε σχετικά, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Η αγορά θα υποστηριχθεί με χρηματοδοτήσεις των ΗΠΑ, της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας, συμπλήρωσε.

Η ανακοίνωση για την πώληση των πυραύλων αυτών (Zone 5 Technologies και CoAspire), έγινε μετά τη ρωσική μαζική επιδρομή με εκατοντάδες πυραύλους και drones εναντίον στόχων στην ουκρανική επικράτεια τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Επρόκειτο για το σφοδρότερο κύμα πληγμάτων από τα τέλη Ιουλίου, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για να τελειώσει ο πόλεμος.

«Η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και των στόχων εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ βελτιώνοντας την ασφάλεια χώρας εταίρου που αποτελεί δύναμη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην Ευρώπη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη από τον επικεφαλής του γαλλικού στρατού: Κινδυνεύει να γίνει «κυνηγημένο ζώο» αν δε σκληρύνει τη στάση της

Politico: Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει συνάντηση με τον Ζελένσκι

Μερτς: «Είναι προφανές πως δεν θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι»