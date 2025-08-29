«Καμπανάκι» για την Ευρώπη από τον επικεφαλής του γαλλικού στρατού: Κινδυνεύει να γίνει «κυνηγημένο ζώο» αν δε σκληρύνει τη στάση της

Για τον κίνδυνο να μετατραπεί η Ευρώπη σε «κυνηγημένο ζώο» αν δε βγει από την άρνηση στην οποία βρίσκονται ορισμένες κυβερνήσεις της και σκληρύνει τη στάση της, προειδοποιεί ο αρχηγός των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Ο στρατηγός Τιερί Μπουρκάρ αποσύρεται σύντομα από την κεφαλή των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων και θέλησε να δώσει το δικό του στίγμα για τις τεράστιες ανακατατάξεις που συμβαίνουν στο γεωπολιτικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Με συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico και στη γαλλική Libération, ο Μπουρκάρ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου εάν η Ευρώπη δεν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, σε έναν κόσμο όπου αναδύονται κινεζικές, ρωσικές και αμερικανικές «σφαίρες επιρροής».



«Από τη μία πλευρά, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες», λέει ο Μπουρκάρ, όμως «οι κυβερνήσεις και οι πληθυσμοί βρίσκονται σε μια φάση άρνησης σχετικά με το επίπεδο βίας που βασιλεύει στον κόσμο σήμερα», προσθέτει.

Η συνέντευξη στάλθηκε την επόμενη ημέρα από το ταξίδι των Ευρωπαίων ηγετών και στρατιωτικών στην Ουάσιγκτον και, όπως σημειώνει το Politico, απηχεί έναν αυξανόμενο αριθμό προειδοποιήσεων σχετικά με την αδυναμία της Ευρώπης στο γεωπολιτικό σκηνικό.



Υπό τη διοίκηση του Μπουρκάρ, οι γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης και τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για έναν πόλεμο υψηλής έντασης. Τους τελευταίους μήνες ο Γάλλος στρατηγός συμπροεδρεύει του Συνασπισμού των Προθύμων, της ομάδας των χωρών που εργάζονται για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σε περίπτωση που επιτευχθεί εκεχειρία με τη Ρωσία.

Οι 4 παράγοντες που ορίζουν τις παγκόσμιες εξελίξεις





Ο Τιερί Μπουρκάρ περιγράφει έναν κόσμο που ορίζεται από τέσσερις πολιτικούς παράγοντες:

τη χρήση βίας για την επίλυση συγκρούσεων,

την επιθυμία χωρών όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν να αμφισβητήσουν τη Δύση,

τη δύναμη του πληροφοριακού πολέμου,

τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

«Περισσότερο από τα ρωσικά τανκς, η εγκαθίδρυση μιας εναλλακτικής, αποδυτικοποιημένης τάξης πραγμάτων απειλεί τους Ευρωπαίους. Αν η Ρωσία μπορεί να διαλύσει την Ευρώπη χωρίς ένοπλη επίθεση, αυτός είναι ο δρόμος που θα επιλέξει», εξηγεί ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματικός της Γαλλίας.



«Στον κόσμο του αύριο, η στρατηγική αλληλεγγύη που πρέπει να ενώνει τους Ευρωπαίους πρέπει να είναι πολύ, πολύ ισχυρή. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που μπορεί να σηκώσει το βάρος από μόνη της», προσθέτει. «Δεν πρόκειται για κάτι που προορίζεται να στραφεί εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, ή ακόμα και εναντίον της Ρωσίας, αλλά για τη δυνατότητα να έχει το απαραίτητο μέγεθος που θα της δώσει εκτόπισμα στον κόσμο και δεν θα επιτρέψει να φτάσει στο σημείο να ξεπουληθεί».





Πόλεμοι που επιλέγεις και πόλεμοι που σου επιβάλλονται





Ο κίνδυνος μιας σύγκρουσης υψηλής έντασης οδηγεί σε μια βαθιά επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας των Δυτικών ενόπλων δυνάμεων, εξηγεί ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματικός της Γαλλίας. «Έχουμε περάσει από τους πολέμους που επιλέξαμε -όπως στο Ιράκ, το Αφγανιστάν ή το Μάλι– σε επιβεβλημένους πολέμους», εξηγεί ο ίδιος.





Σε αυτό που αποκαλεί «επιλεγμένους πολέμους», οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές μπορούν να ελέγξουν την ποσότητα των πυρομαχικών που εκτοξεύονται, τη διάρκεια της παραμονής των στρατευμάτων και τον αριθμό των στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί.



Οι «επιβεβλημένοι πόλεμοι» είναι υπαρξιακές συγκρούσεις που αφήνουν ελάχιστες επιλογές: «Εάν οι Ουκρανοί δεν πολεμήσουν 100% [εναντίον της Ρωσίας], θα εξαφανιστούν. Αυτό είναι ένας επιβεβλημένος πόλεμος».

